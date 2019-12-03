За вспышку педикулеза в алтайской школе педиатр местной ЦРБ заплатит штраф

За вспышку педикулеза в школе в Топчихе, которая произошла в октябре этого года, будет наказан врач-педиатр местной ЦРБ. Ему придется заплатить штраф в размере от 500 рублей до одной тысячи, сообщает "Банкфакс".
В конце октября во время медосмотра школьников в Топчихе на наличие педикулеза медики обнаружили у 20 детей в голове сухих гнид. Это значит, что дома детей некачественно лечили от педикулеза. Родители сами покупали препараты в аптеке и не обращались с этой проблемой к врачу.
После этого в школе была проведена профилактическая дезинсекция в местах общего пользования, а также назначена проверка местной больницы специалистами Роспотребнадзора. В результате были выявлены нарушения требований санитарных правил, а именно СанПиН З.2.З215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".
В отношении врача-педиатра, ответственного за данные нарушения, было рассмотрено административное дело по ст. 6.3. КоАП РФ. Медику должны назначить штраф от 500 рублей до 1 тысячи.
Комментарии
никак возвращаемся в Россию которую мы потеряли....
При чём тут врач-педиатр, если родители детей к врачу даже не обращались?
При чём тут врач-педиатр, если родители детей к врачу даже не обращались?
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Осмотры в школе уже отменили? Насколько я понял это обязанность данного педиатра.
3.12.2019 12:07
Дядька
Раньше в школе была медсестра, педиатр в ЦРБ. Вопрос, куда смотрели родители, предпочитавшие самолечение (что за собой могло повлечь дальнейшее распространение гнид), остается открытым
При чём тут врач-педиатр,
13.2. Осмотру на педикулез и чесотку подлежат:
- дети, посещающие дошкольные образовательные организации, - ежемесячно;
- учащиеся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций - 4 раза в год;
СанПиН 3.2.3215-14
Вопрос, куда смотрели родители, предпочитавшие самолечение (что за собой могло повлечь дальнейшее распространение гнид), остается открытым
вы где живете
в рф успешно проведена оптимизация медицины)))
вот дождались прорывов и в области эпидемиологии...
да блин как же так то. Во времена СССР вот лично я про эту напасть только слышал что есть такие вши и не разу не слышал, что у кого-то нашли их.
3.12.2019 12:54
месный
да блин как же так то. Во времена СССР вот лично я про эту напасть только слышал что есть такие вши и не разу не слышал, что у кого-то нашли их.
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Во времена СССР тоже находили вшей. У одноклассницы из многодетной семьи были вши.
Во времена СССР тоже находили вшей. У одноклассницы из многодетной семьи были вши.
и потом весь класс ходил со вшами?
Ну, психанет, и уволится. Минус 1 врач в Топчихе
3.12.2019 13:36
- гость -
Во времена СССР тоже находили вшей. У одноклассницы из многодетной семьи были вши.
и потом весь класс ходил со вшами?
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Про весь класс не скажу, вроде бы нет. На вшей проверяли раз в год, на медосмотре. Ну и если в пионер.лагерь или санаторий отправляешься.