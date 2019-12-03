Срыв нацпроекта. ОНФ опасается, что на Алтае нет системности в мусорной реформе

Общероссийский народный фронт (ОНФ) высказал опасения, что Алтайский край провалит нацпроект "Экология", точнее его направление по переработке мусора. Такое мнение высказал эксперт по экологии ОНФ Александр Коган, передает ТАСС.

"В Алтайском крае нужно срочно начинать работу, иначе такими темпами показатели нацпроекта "Экология" окажутся под срывом. Ситуация в Бийске еще раз показывает, что, если нет системного подхода к реформе, то такие конфликтные ситуации будут всплывать. Местным и региональным властям следует обратить на это внимание", – заявил эксперт.

Говоря о темпах, он имеет в виду отсутствие сортировки отходов. В нацпроекте прописано, что к 2024 году на переработку должно направляться 36% мусора вместо сегодняшних 7%. А для этого в регионе просто нет инфраструктуры.

Александр Коган добавляет, что в тарифе не учтены инвестиции на это, у регионального оператора нет инвестпрограммы. При этом плата с населения за вывоз мусора (38 рублей с человека), меньше, чем в среднем по России (90 рублей).

"Если регион не готов увеличивать плату с населения за обращение с отходами, тогда надо предусматривать бюджетные средства на строительство инфраструктуры", – подчеркнул Коган.

Министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин прокомментировал amic.ru это заявление. Он подчеркнул, что власти региона прописали в территориальной схеме создание мощностей по утилизации, обезвреживанию и обработке ТКО, как того требует нацпроект. Вопрос в деньгах.

"Переход к новой системе обращения с отходами требует значительных временных и финансовых вложений. Поэтому без инвестиционных программ здесь не обойтись", – сказал Попрядухин.

Кроме того, эксперт ОНФ предложил модернизировать полигон в Бийске. А именно сделать там автоматизированный контроль завоза мусора со взвешиванием (проще говоря, установить весы), а также систему дегазации, сбора и очистки фильтрата, пересыпку отходов грунтами.

Напомним, мусорный коллапс с Бийске произошел из-за конфликта регионального оператора и арендатора полигона. Первый задолжал за ввоз мусора, второй эту возможность ограничил. Контейнеров в городе не достаточно, поэтому из-за сокращения количества вывозов образовались свалки. На три дня в городе был введен режим ЧС по семи площадкам. Это сделано для того, чтобы власти могли выделить деньги из бюджета на разбор завалов.

"Вопрос беспрепятственного размещения отходов в Бийске урегулирован. Реализация достигнутых договоренностей между владельцем полигона и регоператором позволит избежать повторения подобных ЧС", – сказал алтайский министр Владимир Попрядухин.

А в краевом Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства amic.ru сообщили, что поддерживают идею с установкой весов на бийском полигоне. Сделать это арендатору говорили еще в марте.