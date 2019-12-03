Вторник, 3 Декабрь, 14:54

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,41
€ 70,97
Обь
48см +6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнСнегопады на Алтае
Новости

Срыв нацпроекта. ОНФ опасается, что на Алтае нет системности в мусорной реформе

, ИА "Амител", Александра Черданцева
В регионе пока слишком мало переработки и утилизации мусора
Мусорная реформа. Фото: Александра Черданцева/amic.ru

Мусорная реформа. Фото: Александра Черданцева/amic.ru

Общероссийский народный фронт (ОНФ) высказал опасения, что Алтайский край провалит нацпроект "Экология", точнее его направление по переработке мусора. Такое мнение высказал эксперт по экологии ОНФ Александр Коган, передает ТАСС.

"В Алтайском крае нужно срочно начинать работу, иначе такими темпами показатели нацпроекта "Экология" окажутся под срывом. Ситуация в Бийске еще раз показывает, что, если нет системного подхода к реформе, то такие конфликтные ситуации будут всплывать. Местным и региональным властям следует обратить на это внимание", – заявил эксперт.

Говоря о темпах, он имеет в виду отсутствие сортировки отходов. В нацпроекте прописано, что к 2024 году на переработку должно направляться 36% мусора вместо сегодняшних 7%. А для этого в регионе просто нет инфраструктуры.

Александр Коган добавляет, что в тарифе не учтены инвестиции на это, у регионального оператора нет инвестпрограммы. При этом плата с населения за вывоз мусора (38 рублей с человека), меньше, чем в среднем по России (90 рублей).

"Если регион не готов увеличивать плату с населения за обращение с отходами, тогда надо предусматривать бюджетные средства на строительство инфраструктуры", – подчеркнул Коган.

Министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин прокомментировал amic.ru это заявление. Он подчеркнул, что власти региона прописали в территориальной схеме создание мощностей по утилизации, обезвреживанию и обработке ТКО, как того требует нацпроект. Вопрос в деньгах.

"Переход к новой системе обращения с отходами требует значительных временных и финансовых вложений. Поэтому без инвестиционных программ здесь не обойтись", – сказал Попрядухин.

Кроме того, эксперт ОНФ предложил модернизировать полигон в Бийске. А именно сделать там автоматизированный контроль завоза мусора со взвешиванием (проще говоря, установить весы), а также систему дегазации, сбора и очистки фильтрата, пересыпку отходов грунтами.

Напомним, мусорный коллапс с Бийске произошел из-за конфликта регионального оператора и арендатора полигона. Первый задолжал за ввоз мусора, второй эту возможность ограничил. Контейнеров в городе не достаточно, поэтому из-за сокращения количества вывозов образовались свалки. На три дня в городе был введен режим ЧС по семи площадкам. Это сделано для того, чтобы власти могли выделить деньги из бюджета на разбор завалов.

"Вопрос беспрепятственного размещения отходов в Бийске урегулирован. Реализация достигнутых договоренностей между владельцем полигона и регоператором позволит избежать повторения подобных ЧС", – сказал алтайский министр Владимир Попрядухин.

А в краевом Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства amic.ru сообщили, что поддерживают идею с установкой весов на бийском полигоне. Сделать это арендатору говорили еще в марте.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Мусорная реформа
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

3.12.2019 12:31
Медведь-шатун

Ее не мало - ее нет....

3.12.2019 12:35
- гость -

Коган?

3.12.2019 12:42
- гость -

да-да, надобно где-нибудь в Горном Алтае возле Телецкого озера замутить полигон наподобии Шиеса...

3.12.2019 14:11
Дворник с метлой

Ну силен Попрядухин - "Мы прописали, но ... без инвестиционных программ здесь не обойтись". На покой пора...

3.12.2019 14:13
АБОРИГЕН

Сплошная болтовня. В это необходимо вкладывать огромные деньги, а не просто указики пописывать. Нужен завод по переработке и сжиганию мусора. 80% процентов всего мусора можно просто сжешь получив электроэнергию и тепло. Другой вопрос, сколько будет стоить такая ТЭЦ?

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
14:50
СК завершил расследование дела сестер Хачатурян 0
14:25
Тимур Батрутдинов назвал главную проблему российских женщин 0
14:08
Блогер приехал на Алтай снять фильм про ремонт в ДК, оплаченный футболистом Смоловым 0
13:55
Автоперевозчик из Бийска наживался на мошенничестве с транспортными картами 0
13:44
Иномарка на скорости влетела в автобусную остановку в Барнауле. Есть пострадавшие 13
13:32
Акция "Бессмертный полк" может серьезно измениться в 2020 году 10
13:16
Пенсионерка из Костромы собирает пластик по всему городу и спасает больных детей 1
12:56
Месси получил шестой рекордный "Золотой мяч" 0
12:44
Сергей Меняйло – алтайским предпринимателям: "Вы должны понимать, что рискуете" 13
12:30
Срыв нацпроекта. ОНФ опасается, что на Алтае нет системности в мусорной реформе 5
12:15
Банду алтайских сутенеров осудили за вовлечение в проституцию детей 2
12:10
Широко мыслил: как в Барнауле простились с известным предпринимателем Мудриком 7
12:04
Россияне рассказали, сколько потратят на новогодние подарки себе и любимым 0
11:41
Федеральные СМИ удалили новости с упоминанием расследования о телеведущей Аскер-заде 40
11:41
Стадион "Локомотив" начали готовить к строительству жилищного комплекса Ракшина 25
11:37
За вспышку педикулеза в алтайской школе педиатр местной ЦРБ заплатит штраф 12
11:24
Все в мигалках: серьезное ДТП произошло в Барнауле 0
11:12
Маска человека с ВИЧ появилась в Instagram, чтобы показать невидимость болезни 7
11:00
Интернет со скидкой до 75%: как бизнесу сэкономить на доступе в глобальную сеть 0
10:49
Алтайские школьники на Новый год получат рюкзачок с конфетами и письмо от губернатора 3
10:31
Полпред президента Сергей Меняйло начал работу в Алтайском крае 3
10:20
Алтайские эсеры взяли на контроль "реанимацию" краевого здравоохранения 2
10:09
Россияне рассказали, сколько они могут потратить на новогодний стол 45
09:48
Где врата в Шамбалу: федеральный канал показал фильм об Алтае 0
09:36
Турбаза в Горном Алтае попала в десятку самых необычных мест отдыха в России 7
09:19
Личности погибших в ДТП в Забайкалье установлены 0
09:06
На Чукотке обнаружили белого медведя с надписью "Т-34" на боку 16
08:59
Военные вновь не получат двухпроцентную индексацию пенсий 7
08:48
В Бийске машина скорой помощи застряла на неочищенной и затопленной дороге 0
08:33
Посадившим самолет Путина пилотам подарили вишневый пирог за "ювелирность" 2
08:08
Томичи заплатят штраф за оскорбление родственницы из Алтайского края 1
07:52
Путин запретил продавать смартфоны без российского софта 45
07:34
Признаки болезни печени, которые часто игнорируют, назвали медики 1
07:14
Шаги к успеху по граблям: почему предприниматели не знают о господдержке для бизнеса? 2
07:01
Елочка вам понравится: в мэрии Барнаула рассказали, каким будет городок на Сахарова 5
06:36
Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как прошел праздник "Алтайская зимовка"
Фоторепортаж с "Бирюзовой Катуни" и лебединого озера
06:25
ЛДПР выдвинет на пост главы Барнаула депутата и бизнесмена Скосырского 11
06:22
Потепление до +1 градуса обещают 3 декабря в Алтайском крае 0
06:15
Количество пожертвований возрастает вдвое: Алтай поддерживает всемирную акцию 1
23:42
В Оренбурге на машины обрушился мост, находившийся на реконструкции 2
23:04
Алтайского подростка, убившего спящего отчима, отправили под домашний арест 1
22:31
Компенсацию советских вкладов перенесли на 2023 год 0
22:01
Путин разрешил транспортной полиции усмирять буйных пассажиров электрошокерами 0
21:31
Московскую школьницу избили из-за сумочки Valentino за 100 тыс. рублей 16
21:09
Чемпионат по лепке снеговиков пройдет в Барнауле 1
20:40
Малообеспеченные люди чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями 2
20:19
ГИБДД спрогнозировала рост смертности на дорогах России 3
20:00
"Европейскими играми" откроется первый в Барнауле ледовый каток "Европы Плюс" 3
19:41
Светофоры и освещение на проспекте Космонавтов не работают пять дней 1
19:17
Что делать, если с крыши падают сосульки и снег: пять советов МЧС 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.