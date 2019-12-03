Банду алтайских сутенеров осудили за вовлечение в проституцию молоденьких девушек

В Республике Алтай закрыли притон, где работали женщины и несовершеннолетние девушки.

По данным следствия, незаконный "бизнес" по эскорт-услугам организовала 36-летняя жительница Горно-Алтайска. Позже в ее команде появились еще трое человек, желающие заработать на проституции.

В их притоне находились около 30 женщин, в том числе две несовершеннолетние девушки.

"Обвиняемые путем обещаний хорошего заработка вовлекли в занятие проституцией не менее 30 женщин, в том числе двух несовершеннолетних девушек. Интимные услуги оказывались девушками с выездом к клиентам на квартиры, в сауны и гостиницы. Только третью часть заработанных денег они забирали себе, остальное получали члены преступной группы", — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Республике Алтай.

Главарю группировки суд назначил шесть лет лишения свободы. Она признана виновной по двум статьям УК РФ: организация занятием проституцией, с использованием несовершеннолетних и вовлечение в занятие проституцией и принуждение к продолжению занятием проституцией, совершенные организованной преступной группой, в отношении несовершеннолетних.

Соучастники получили сроки от двух до трех лет и шести месяцев лишения свободы. Приговор в законную силу еще не вступил.