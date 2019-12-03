Сергей Меняйло – алтайским предпринимателям: "Вы должны понимать, что рискуете"

На форуме в рамках проекта "Мой бизнес. Встречи по делу" в Барнауле 3 декабря полпред президента в СФО Сергей Меняйло рассказал, как заниматься малым и средним бизнесом в России. При всех объемах поддержки предприниматель должен в первую очередь рассчитывать на себя, считает спикер.

Меняйло отметил, что в России много регионов, которые держатся на малом и среднем бизнесе. Сейчас в России стоит задача увеличить число занятых в этой отрасли в пять раз. Поддержка государства есть, также много инструментов, которыми можно воспользоваться, но все-таки в первую очередь расчет должен быть на себя.

"Если вы хотите заниматься бизнесом, все зависит о вас, – подчеркнул Меняйло. – От возможности понять, где есть свободная ниша, а не растолкать локтями игроков занятых ниш. Любой ваш в бизнес – это риск. Вы рискуете деньгами и должны это понимать".

"Еще пожелание – деньги должны работать, – продолжил спикер. – На них не стоит покупать игрушки. Если тема выстрелит, все само приложится. Когда вы поймете, что стали лучшим в своем деле, вы начнете вырастать из детей, которые покупают машинки".

Сергей Меняйло также пожелал, чтобы новые проекты не приводили к разочарованию.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в свою очередь сообщил, что сейчас основная задача для края – увеличить число жителей региона, занятых в сфере предпринимательства: "Малое и среднее предпринимательство (МСП) для Алтайского края – одна из основных форм экономики. Всего нас 2,303 млн человек. Работающих – больше одного миллиона. В малом и среднем предпринимательстве заняты больше 260 тысяч. Перед нами стоит задача увеличить это число на четверть – до 330 тыс. до 2024 года. Это сложно, нужно реализовать ряд мероприятий. Но эту работу надо сделать".

По программе льготного кредитования предприниматели получили около 4 млрд средств под 8,5%. Эту сумму и другие инвестиции государства в МСП надо увеличивать, считает Томенко.

"Этот путь мы можем пройти, – подчеркнул губернатор. – Власти в полной мере вовлечены и являются ведущей строгой стороной по многим проектам".