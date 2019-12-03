Вторник, 3 Декабрь, 14:54

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,41
€ 70,97
Обь
48см +6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнСнегопады на Алтае
Новости

Сергей Меняйло – алтайским предпринимателям: "Вы должны понимать, что рискуете"

, ИА "Амител"
Полпред рассказал, как заниматься бизнесом
Полпред президента в СФО Сергей Меняйло / Фото: Юлия Абрамкина / amic.ru

Полпред президента в СФО Сергей Меняйло / Фото: Юлия Абрамкина / amic.ru

На форуме в рамках проекта "Мой бизнес. Встречи по делу" в Барнауле 3 декабря полпред президента в СФО Сергей Меняйло рассказал, как заниматься малым и средним бизнесом в России. При всех объемах поддержки предприниматель должен в первую очередь рассчитывать на себя, считает спикер.

Меняйло отметил, что в России много регионов, которые держатся на малом и среднем бизнесе. Сейчас в России стоит задача увеличить число занятых в этой отрасли в пять раз. Поддержка государства есть, также много инструментов, которыми можно воспользоваться, но все-таки в первую очередь расчет должен быть на себя.

"Если вы хотите заниматься бизнесом, все зависит о вас, – подчеркнул Меняйло. – От возможности понять, где есть свободная ниша, а не растолкать локтями игроков занятых ниш. Любой ваш в бизнес – это риск. Вы рискуете деньгами и должны это понимать".  

"Еще пожелание – деньги должны работать, – продолжил спикер. – На них не стоит покупать игрушки. Если тема выстрелит, все само приложится. Когда вы поймете, что стали лучшим в своем деле, вы начнете вырастать из детей, которые покупают машинки".

Сергей Меняйло также пожелал, чтобы новые проекты не приводили к разочарованию.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в свою очередь сообщил, что сейчас основная задача для края – увеличить число жителей региона, занятых в сфере предпринимательства: "Малое и среднее предпринимательство (МСП) для Алтайского края – одна из основных форм экономики. Всего нас 2,303 млн человек. Работающих – больше одного миллиона. В малом и среднем предпринимательстве заняты больше 260 тысяч. Перед нами стоит задача увеличить это число на четверть – до 330 тыс. до 2024 года. Это сложно, нужно реализовать ряд мероприятий. Но эту работу надо сделать".

По программе льготного кредитования предприниматели получили около 4 млрд средств под 8,5%. Эту сумму и другие инвестиции государства в МСП надо увеличивать, считает Томенко.

"Этот путь мы можем пройти, – подчеркнул губернатор. – Власти в полной мере вовлечены и являются ведущей строгой стороной по многим проектам".

Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

3.12.2019 12:47
- гость -

Поддержка государства есть, также много инструментов, которыми можно воспользоваться, но все-таки в первую очередь расчет должен быть на себя.

не, ну если мы сами-сами - то и вы сами-сами, без наших налогов, сборов и акцизов...

3.12.2019 12:49
- гость -

Ешь ананасы,
Рябчиков жуй.
День твой последний
Приходит
Буржуй.

Владимир Маяковский

3.12.2019 14:06
11

алкаш генерал за всю жизнь тяжелее стакана ничего в руках не держал учит бизнесу. мордор наступил

3.12.2019 14:08
АБОРИГЕН

А почему бы и не растолкать?! Вот тебе здрасте!

3.12.2019 14:11
BLATNOI

предприниматель должен в первую очередь рассчитывать на себя, считает спикер.
А ВЫ С НАС В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ 20 % НДС И ТАК ДАЛЕЕ

3.12.2019 14:13
BLATNOI

НА КАЖДЫЕ 100 000 РУБЛЕЙ ЗАПРАЛТЫ 40 000 -НАЛОГОВ

3.12.2019 14:19
- гость -

8% годовых... о какой конкуренции может быть речь?

3.12.2019 14:22
- гость -

НА КАЖДЫЕ 100 000 РУБЛЕЙ ЗАПРАЛТЫ 40 000 -НАЛОГОВ

100 000 на руки
14 943 ндфл
34 498 соц. налог

итого 100 тыс себе, 49,425 тыс гос-ву, ну ежели ты наемный работник....

3.12.2019 14:24
- гость -

итого 100 тыс себе, 49,425 тыс гос-ву, ну ежели ты наемный работник....

и не забываем дополнительно и об ндс 20% (10%) в магазине...

3.12.2019 14:27
- гость -

а это еще дополнительно 20 тыс. гос-ву (при ндс 20%)
итого 69,425 тыс гос-ву
себе 100 тыс
и это без акзизов, ну ежели потребляешь подакцизную продукцию

3.12.2019 14:30
- гость -

итого
себе 100 тыс
гос-ву 69,425 тыс

3.12.2019 14:37
- гость -

Слышь, дядь. Хочу все взять )))

3.12.2019 14:48
- гость -

В Алтайском крае самая дорогая в Сибири земля и энергоресурсы. Электричество по сравнению с соседней Новосибирской областью у нас дороже на 20%, газ — на 28%. И главное - налогообложение в нашем регионе на самом высоком уровне. Такие непомерные тарифы были установление с приходом Карлина в Алтайский край, что привело к многочисленным банкротством во всех сферах предпринимательства и производств переработки сельхозпродукции. О каком предпринимательстве в таких условиях можно вести речь?

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
14:50
СК завершил расследование дела сестер Хачатурян 0
14:25
Тимур Батрутдинов назвал главную проблему российских женщин 0
14:08
Блогер приехал на Алтай снять фильм про ремонт в ДК, оплаченный футболистом Смоловым 0
13:55
Автоперевозчик из Бийска наживался на мошенничестве с транспортными картами 0
13:44
Иномарка на скорости влетела в автобусную остановку в Барнауле. Есть пострадавшие 13
13:32
Акция "Бессмертный полк" может серьезно измениться в 2020 году 10
13:16
Пенсионерка из Костромы собирает пластик по всему городу и спасает больных детей 1
12:56
Месси получил шестой рекордный "Золотой мяч" 0
12:44
Сергей Меняйло – алтайским предпринимателям: "Вы должны понимать, что рискуете" 13
12:30
Срыв нацпроекта. ОНФ опасается, что на Алтае нет системности в мусорной реформе 5
12:15
Банду алтайских сутенеров осудили за вовлечение в проституцию детей 2
12:10
Широко мыслил: как в Барнауле простились с известным предпринимателем Мудриком 7
12:04
Россияне рассказали, сколько потратят на новогодние подарки себе и любимым 0
11:41
Федеральные СМИ удалили новости с упоминанием расследования о телеведущей Аскер-заде 40
11:41
Стадион "Локомотив" начали готовить к строительству жилищного комплекса Ракшина 25
11:37
За вспышку педикулеза в алтайской школе педиатр местной ЦРБ заплатит штраф 12
11:24
Все в мигалках: серьезное ДТП произошло в Барнауле 0
11:12
Маска человека с ВИЧ появилась в Instagram, чтобы показать невидимость болезни 7
11:00
Интернет со скидкой до 75%: как бизнесу сэкономить на доступе в глобальную сеть 0
10:49
Алтайские школьники на Новый год получат рюкзачок с конфетами и письмо от губернатора 3
10:31
Полпред президента Сергей Меняйло начал работу в Алтайском крае 3
10:20
Алтайские эсеры взяли на контроль "реанимацию" краевого здравоохранения 2
10:09
Россияне рассказали, сколько они могут потратить на новогодний стол 45
09:48
Где врата в Шамбалу: федеральный канал показал фильм об Алтае 0
09:36
Турбаза в Горном Алтае попала в десятку самых необычных мест отдыха в России 7
09:19
Личности погибших в ДТП в Забайкалье установлены 0
09:06
На Чукотке обнаружили белого медведя с надписью "Т-34" на боку 16
08:59
Военные вновь не получат двухпроцентную индексацию пенсий 7
08:48
В Бийске машина скорой помощи застряла на неочищенной и затопленной дороге 0
08:33
Посадившим самолет Путина пилотам подарили вишневый пирог за "ювелирность" 2
08:08
Томичи заплатят штраф за оскорбление родственницы из Алтайского края 1
07:52
Путин запретил продавать смартфоны без российского софта 45
07:34
Признаки болезни печени, которые часто игнорируют, назвали медики 1
07:14
Шаги к успеху по граблям: почему предприниматели не знают о господдержке для бизнеса? 2
07:01
Елочка вам понравится: в мэрии Барнаула рассказали, каким будет городок на Сахарова 5
06:36
Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как прошел праздник "Алтайская зимовка"
Фоторепортаж с "Бирюзовой Катуни" и лебединого озера
06:25
ЛДПР выдвинет на пост главы Барнаула депутата и бизнесмена Скосырского 11
06:22
Потепление до +1 градуса обещают 3 декабря в Алтайском крае 0
06:15
Количество пожертвований возрастает вдвое: Алтай поддерживает всемирную акцию 1
23:42
В Оренбурге на машины обрушился мост, находившийся на реконструкции 2
23:04
Алтайского подростка, убившего спящего отчима, отправили под домашний арест 1
22:31
Компенсацию советских вкладов перенесли на 2023 год 0
22:01
Путин разрешил транспортной полиции усмирять буйных пассажиров электрошокерами 0
21:31
Московскую школьницу избили из-за сумочки Valentino за 100 тыс. рублей 16
21:09
Чемпионат по лепке снеговиков пройдет в Барнауле 1
20:40
Малообеспеченные люди чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями 2
20:19
ГИБДД спрогнозировала рост смертности на дорогах России 3
20:00
"Европейскими играми" откроется первый в Барнауле ледовый каток "Европы Плюс" 3
19:41
Светофоры и освещение на проспекте Космонавтов не работают пять дней 1
19:17
Что делать, если с крыши падают сосульки и снег: пять советов МЧС 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.