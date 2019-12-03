Сергей Меняйло – алтайским предпринимателям: "Вы должны понимать, что рискуете"

На форуме в рамках проекта "Мой бизнес. Встречи по делу" в Барнауле 3 декабря полпред президента в СФО Сергей Меняйло рассказал, как заниматься малым и средним бизнесом в России. При всех объемах поддержки предприниматель должен в первую очередь рассчитывать на себя, считает спикер.
Меняйло отметил, что в России много регионов, которые держатся на малом и среднем бизнесе. Сейчас в России стоит задача увеличить число занятых в этой отрасли в пять раз. Поддержка государства есть, также много инструментов, которыми можно воспользоваться, но все-таки в первую очередь расчет должен быть на себя.
"Если вы хотите заниматься бизнесом, все зависит о вас, – подчеркнул Меняйло. – От возможности понять, где есть свободная ниша, а не растолкать локтями игроков занятых ниш. Любой ваш в бизнес – это риск. Вы рискуете деньгами и должны это понимать".
"Еще пожелание – деньги должны работать, – продолжил спикер. – На них не стоит покупать игрушки. Если тема выстрелит, все само приложится. Когда вы поймете, что стали лучшим в своем деле, вы начнете вырастать из детей, которые покупают машинки".
Сергей Меняйло также пожелал, чтобы новые проекты не приводили к разочарованию.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в свою очередь сообщил, что сейчас основная задача для края – увеличить число жителей региона, занятых в сфере предпринимательства: "Малое и среднее предпринимательство (МСП) для Алтайского края – одна из основных форм экономики. Всего нас 2,303 млн человек. Работающих – больше одного миллиона. В малом и среднем предпринимательстве заняты больше 260 тысяч. Перед нами стоит задача увеличить это число на четверть – до 330 тыс. до 2024 года. Это сложно, нужно реализовать ряд мероприятий. Но эту работу надо сделать".
По программе льготного кредитования предприниматели получили около 4 млрд средств под 8,5%. Эту сумму и другие инвестиции государства в МСП надо увеличивать, считает Томенко.
"Этот путь мы можем пройти, – подчеркнул губернатор. – Власти в полной мере вовлечены и являются ведущей строгой стороной по многим проектам".
Комментарии
Поддержка государства есть, также много инструментов, которыми можно воспользоваться, но все-таки в первую очередь расчет должен быть на себя.
не, ну если мы сами-сами - то и вы сами-сами, без наших налогов, сборов и акцизов...
Ешь ананасы,
Рябчиков жуй.
День твой последний
Приходит
Буржуй.
Владимир Маяковский
алкаш генерал за всю жизнь тяжелее стакана ничего в руках не держал учит бизнесу. мордор наступил
А почему бы и не растолкать?! Вот тебе здрасте!
предприниматель должен в первую очередь рассчитывать на себя, считает спикер.
А ВЫ С НАС В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ 20 % НДС И ТАК ДАЛЕЕ
НА КАЖДЫЕ 100 000 РУБЛЕЙ ЗАПРАЛТЫ 40 000 -НАЛОГОВ
8% годовых... о какой конкуренции может быть речь?
НА КАЖДЫЕ 100 000 РУБЛЕЙ ЗАПРАЛТЫ 40 000 -НАЛОГОВ
100 000 на руки
14 943 ндфл
34 498 соц. налог
итого 100 тыс себе, 49,425 тыс гос-ву, ну ежели ты наемный работник....
итого 100 тыс себе, 49,425 тыс гос-ву, ну ежели ты наемный работник....
и не забываем дополнительно и об ндс 20% (10%) в магазине...
а это еще дополнительно 20 тыс. гос-ву (при ндс 20%)
итого 69,425 тыс гос-ву
себе 100 тыс
и это без акзизов, ну ежели потребляешь подакцизную продукцию
итого
себе 100 тыс
гос-ву 69,425 тыс
Слышь, дядь. Хочу все взять )))
В Алтайском крае самая дорогая в Сибири земля и энергоресурсы. Электричество по сравнению с соседней Новосибирской областью у нас дороже на 20%, газ — на 28%. И главное - налогообложение в нашем регионе на самом высоком уровне. Такие непомерные тарифы были установление с приходом Карлина в Алтайский край, что привело к многочисленным банкротством во всех сферах предпринимательства и производств переработки сельхозпродукции. О каком предпринимательстве в таких условиях можно вести речь?