Пенсионерка из Костромы собирает пластик по всему городу и спасает больных детей

63-летняя Ольга Соловьева однажды увидела объявление о сборе пластика ради спасения ребенка и не осталась в стороне. Теперь женщина собирает не только пластик, но и команду, которая готова помогать другим, пишет Mash.

Ольга Игоревна называет это занятие своей работой. Каждый день она выходит с пакетиком в кармане и собирает все, что видит. Стекло выбрасывает в урны, а пластиковые бутылки и пробки оставляет.

"Ходила в магазин, попросила, чтобы поставили коробку для пробок. И вся улица у нас подключилась", – рассказывает "экобабушка".

Расценки на пластик невысокие – 18 рублей за килограмм, но деньги собираются быстро. Горожане помогли уже нескольким детям.

"Мальчику насобирали 160 тысяч рублей. А недавно собирали девочке с сахарным диабетом 100 тысяч", – поделилась Ольга Игоревна.

Также она выступает за раздельный сбор мусора и считает, что если бы в городе стояли контейнеры, результат был бы лучше, а пока удалось собрать около 15 тысяч пробок.

Акция "Добрый пластик" проходит в Костроме с 2018 года. Жители города собирают пластиковые изделия и отправляют их на переработку, Предприятия, которые даруют мусору вторую жизнь, закупают сырье, а деньги направляют в благотворительный фонд.