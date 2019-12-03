Акция "Бессмертный полк" может серьезно измениться в 2020 году

"Бессмертный полк" в 2020 году может трансформироваться в общественную некоммерческую организацию, направленную на патриотическое воспитание молодежи, рассказал источник порталу "РИА Новости".

Новое учреждение будет носить неполитический характер, а единственным медийным лицом его может стать народный артист СССР Василий Лановой.

Подобные изменения, по словам источника, помогут выполнить ряд важных задач. Например, сделать акцию "Бессмертный полк" централизованной, а также стать подспорьем для защиты интересов акции на мировом уровне. Собеседник уточнил, что движения, идентичные по своей идее и технологии, существуют и в других странах мира, однако они стараются дистанцироваться от названия "Бессмертный полк".

"Еще одна немаловажная цель – это патриотическое воспитание в РФ. Несмотря на то, что о нем сегодня много говорят, можно назвать очень мало конкретных проектов, которые бы действительно успешно справлялись с этой задачей. Появление общественной организации, которая будет базироваться на объединяющем всю страну проекте, может решить эту проблему", – отметил источник.

Он подчеркнул, что к работе не будут привлекаться политики и медийные личности, так как никто не должен "паразитировать" на этой теме.