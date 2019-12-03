Иномарка на скорости влетела в автобусную остановку в Барнауле. Есть пострадавшие

Фото с места аварии / Екатерина Смолихина / amic.ru

Nissan AD вылетел с дороги у врезался в автобусную остановку у ТЦ "Проспект" в центре Барнаула. Пострадала девушка.

В ГИБДД сообщили, что водитель 1998 г. р двигался на автомобиле Nissan в сторону Речного вокзала. На перекрестке он столкнулся с автомобилем Toyota под управлением мужчины 1959 г. р.

От удара Nissan выбросило на тротуар и он въехал в автобусную остановку. Пострадала девушка-пешеход 1997 года рождения, которая с травмами различной степени тяжести была госпитализирована.

"На месте ДТП много полиции, скорая помощь и пожарная машина. Водитель снес часть остановки и рекламный баннер", – поделилась увиденным очевидица событий.

Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП и устанавливают все обстоятельства происшествия.