Иномарка на скорости влетела в автобусную остановку в Барнауле. Есть пострадавшие

Фото с места аварии / Екатерина Смолихина / amic.ru
Nissan AD вылетел с дороги у врезался в автобусную остановку у ТЦ "Проспект" в центре Барнаула. Пострадала девушка.
В ГИБДД сообщили, что водитель 1998 г. р двигался на автомобиле Nissan в сторону Речного вокзала. На перекрестке он столкнулся с автомобилем Toyota под управлением мужчины 1959 г. р.
От удара Nissan выбросило на тротуар и он въехал в автобусную остановку. Пострадала девушка-пешеход 1997 года рождения, которая с травмами различной степени тяжести была госпитализирована.
"На месте ДТП много полиции, скорая помощь и пожарная машина. Водитель снес часть остановки и рекламный баннер", – поделилась увиденным очевидица событий.
Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП и устанавливают все обстоятельства происшествия.
Комментарии
Ну надо ещё сильнее расширить проспект, тротуары вообще убрать, пешеходы пусть щемятся по дворам. Нет автомобиля? Страдай!
Там и светофор и пешеходный переход перед перекрёстком и остановкой... это как надо было лететь, чтобы от удара тебя так выкинуло? Ладно бы сам убился, так ещё и безвинная девушка пострадала...
ГАИ)))
Доблестная, честная и сердцу дорогая, ГосАвтоИнспекция ты нам как мать родная)))) (с)
Понагородят этих остановочных павильонов! Никогда не решаюсь в них заходить, потому что при появлении вот такого лихача, решившего перед светофором дать по газам, дабы проскочить, этот павильон становится ловушкой для тех, кто внутри - ни отпрыгнуть, ни убежать.
Ну да, иногда можно спрятаться от солнца и дождя, но эта защита так себе. А вот пешеходам приходится обходить эти громоздкие сооружения на и без того узких тротуарах буквально по козьим тропкам. И как мы раньше обходились без этих городушек?
О! Дежавью какое то. Вроде была эта новость уже сегодня. Правда потом пропала чегото.
А почему это там люди на остановке стояли не убедившись. АДовод ехал ехал, а тут видать - бах гололёд на дороге, неожиданно, зимой, да ещё люди как выскочат на остановку.
Обращал внимание, что во многих странах, остановочные пункты огорожены столбиками, которые предназначены для принятия на себя силы удара автомобиля, в случае таких вот происшествий! В России вообще, хотят убрать остановочные карманы, якобы это дорого и сложно... А представьте, стоит автобус на полосе идет посадка-высадка пассажиров и вдруг в зад автобуса прилетает летун...!
А почему ударение именно на иномарке?
И то верно. Люди встали на остановке не убедившись в безопасности. Поди еще прямо или вправо смотрели.
3.12.2019 14:39
- гость -
Тоже мне иномарка... 100 летний пруль...
мужик за рулем.. в телефон, поди, смотрел, а не на дорогу. Малолетний летун на кредитном ведре
от перекрестка до остановки метров 70. если даже столкнулся с джипом на перекрестке, так далеко отлететь не мог, разве скорость у него была под 100...
Опять узкий проспект, павильон и пешеход водителю помешали?