Автоперевозчик из Бийска наживался на мошенничестве с транспортными картами

Сын одного из индивидуальных предпринимателей Бийска незаконно увеличивал количество операций с применением единой социальной транспортной карты, при этом не перевозя пассажиров.

Он взял в пользование у знакомой проездной билет и передал его водителям и кондукторам, чтобы те прикладывали его к терминалу и фиксировали оплату проезда. Затем он забрал карту у своей матери – ветерана труда Алтайского края. Всего за девять месяцев общее число незаконных транзакций составило около 18500. Сумма ущерба, нанесенного предприятию "Бийский городской транспорт" – почти 350 тысяч рублей.

"В настоящее время сотрудники следственного управления МУ МВД России "Бийское" завершили расследование уголовного дела по части 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в крупном размере"). Подозреваемый свою вину признал и в содеянном раскаялся. Утвержденное обвинительное заключение находится на рассмотрении в суде", – говорится в сообщении МУ МВД России "Бийское".