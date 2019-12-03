Блогер приехал на Алтай снять фильм про ремонт в ДК, оплаченный футболистом Смоловым

Один из самых известных блогеров You-Tube, рассказывающий о футболе, Евгений Савин приехал в село Костин Лог Алтайского края, чтобы снять ролик о ремонте местного Дома культуры, который оплатил лично игрок "Локомотива" и сборной страны Федор Смолов. Об этом Савин сообщил на своей страничке в Instagram.

Евгений Савин – бывший игрок сразу нескольких клубов РФПЛ, включая "Крылья Советов" и "Амкар". После завершения карьеры – соведущий передачи "Культ тура", футбольный комментатор на телеканале "Матч ТВ". Также у него собственный блог "КраСава". Он часто ездит по регионам России и рассказывает, как там развивается футбол.

В июле 2019 года Смолов принял участие в новом выпуске юмористического шоу Comment Out. Там он должен был либо выполнить задание, либо пожертвовать деньги. Футболист выбрал второй вариант и решил отдать 400 тысяч на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог.

Ремонт завершили всего за несколько месяцев, не затратив ни рубля бюджетных средств. Полностью поменяли кровлю. На открытие обновленного центра позвали самого футболиста, но он не смог приехать. Спортсмен рассказал, что очень рад тому, что жители решили назвать Дом культуры его именем.

"По возможности я сам приеду туда и все посмотрю", – пообещал Смолов в своем видеообращении.

Теперь Дом культуры также носит имя благотворителя. Смолов сразу дал на это свое согласие, отметив, что деньги – это лишь деньги, а ДК имени Смолова – это то, что останется и после его футбольной карьеры.