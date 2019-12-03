Печенье в азоте и яблоки от кори: проект "Пригласи ученого" набирает обороты

Школам Алтайского края предложено выбрать интересную тему и преподавателя из представленного АлтГТУ списка и пригласить его на занятие.

В списке 53 практических занятия, которые организуют преподаватели и ученые АлтГТУ. Они проводят как лекционные, так и практические уроки со школьниками по различным дисциплинам: физике, математике, информатике, химии, экономике, иностранным языкам, истории. Особым интересом пользуются интерактивные занятия ученых института биотехнологии, пищевой и химической инженерии, энергетического факультета и факультета специальных технологий.

Совсем недавно научный десант Алтайского государственного технического университета побывал в средней общеобразовательной школе села Первомайского. Для них преподаватели АлтГТУ провели четыре интерактивных урока.

Алина Пожидаева, ученица 11 класса, очень активно отвечала на вопросы о законах физики старшего преподавателя кафедры современных специальных материалов Елены Куклиной и участвовала во всех физических экспериментах. А Максим Розов отметил, что больше всего ему понравились опыты с жидким азотом. Он для себя с удовольствием отметил, что печенье, вымоченное в азоте, вкуснее, чем с чаем.

Заместитель заведующего кафедрой технологии хранения и переработки зерна Александра Захарова объясняла ребятам, как планировать свой рацион, чтобы запастись энергией на весь день, на что обращать внимание при покупке продуктов, безопасны ли генетически модифицированные продукты и можно ли, съев яблоко, защитить себя от кори.

Доцент кафедры физики Александр Каплинский рассказывал про далекие звезды и планеты, а также помог школьникам с темами будущих курсовых проектов. А вместе с заместителем директора института биотехнологии, пищевой и химической инженерии Игорем Чинкиным ребята много рассуждали о том, могут ли роботы заменить человека.

Как отмечают на факультете довузовской подготовки Алтайского государственного технического университета, школьники получают дополнительные знания по предметам, знакомятся с научными достижениями в различных областях науки.

От одной школы принимают не более пяти заявок. Занятия учебным заведением не оплачиваются.

Телефон для справок: 8 (3852) 29-08-92.