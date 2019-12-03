Тимур Батрутдинов назвал главную проблему российских женщин

Резидент Comedy club Тимур Батрутдинов назвал главной проблемой женщин в России меркантильность. Мнением он поделился в интервью Youtube-каналу "А поговорить?".

По мнению комика, большинство россиянок меркантильные.

"И это может быть не явно и не сразу видно. Но, допустим, какое-то у меня общение с девушкой начинается, с намеком пока что, черновик отношений, и уже на третий день она просит денег, чтобы я закрыл ее долги, решил проблемы. Но я не жадничаю, конечно, закрываю этот долг, но свою функцию в этом союзе я понимаю быстро", – поделился своей историей Батрутдинов.

Он добавил, что самой крупной суммой, которую у него просили на третий день после знакомства, были 100 тысяч рублей. При этом он не винит девушек за такое поведение, пишет РИА "Новости".