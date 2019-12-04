Курс на Новый год – 2020: отправляем посылки быстро, бережно и по выгодным ценам

В начале декабря начинается высокий сезон на рынках бытовой техники, ювелирных изделий, одежды, аксессуаров и других товаров, которые приобретаются в качестве подарков для друзей и родственников. Рост продаж во многих интернет-магазинах в этот период достигает до 300%.

Как же подготовиться к сезонному ажиотажу? Найти ответственную службу доставки. Доверить предновогодние хлопоты по перевозке ваших товаров можно компании Boxberry. Эта служба доставки отвечает всем основным показателям – надежность, широкая география, выгодные тарифы и удобство подключения.

Служба доставки Boxberry доставляет грузы надежно и бережно. Boxberry – это 99% доставленных вовремя заказов, страховка и возмещение убытков.

С помощью Boxberry вы можете значительно расширить географию продаж и отправлять товары во все города присутствия компании. На сегодняшний день это более 3400 отделений и доставка в 1600 населенных пункта России.

Выгодные тарифы на доставку действуют как для популярных направлений, так и для отдаленных регионов. К примеру, стоимость отправки груза из Барнаула в Москву составит от 272 рублей, в Санкт-Петербург – от 355 рублей, а в Казань – всего от 246 рублей. Деньги за выданные заказы перечисляются максимально оперативно: еженедельно, подекадно или ежемесячно.

Зарегистрируйтесь в личном кабинете Boxberry в период с 1 декабря 2019 года по 31 января 2020-го и активируйте промокод BERRY. Вы получите бонус на старт – 1000 рублей на услуги службы доставки. Специальным предложением можно воспользоваться в течение 60 дней с момента активации промокода. Также в личном кабинете интернет-магазина можно вносить информацию о заказах в удобном формате, распечатывать ярлыки и акты приема-выдачи, а также отслеживать заказы 24/7.

Бесплатные готовые IT-решения позволяют сделать информационный обмен со службой доставки быстрее, а работу с сайтом магазина – удобнее. Товары на доставку передавать в отделения Boxberry можно сразу после регистрации в личном кабинете – без визита в офис Boxberry и подписания документов.

Сотрудничество с Boxberry открывает для предприятий онлайн-торговли новые возможности – рост продаж и получение дополнительной прибыли. Займитесь развитием своего бизнеса и отправляйте заказы по всей России.

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