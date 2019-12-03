СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

Дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщили в СК РФ.
Установлено, что мотивом для совершения преступления стала личная неприязнь, обусловленная тем, что отец на протяжении длительного времени причинял своим дочерям психические и физические страдания. Этот факт учтен как смягчающее обстоятельство.
Благодаря результатам экспертиз стало известно, что двое из сестер могли осознавать характер совершаемых ими действий. В отношении младшей сестры прокурору направлено постановление о применении медицинских мер принудительного характера.
"По данным следствия, 27 июля 2018 года сестры Хачатурян, находясь в квартире, действуя группой лиц по предварительному сговору, испытывая острую личную неприязнь к своему отцу, нанесли последнему многочисленные удары ножом и молотком по телу, в том числе в жизненно важные его части – голову, шею, грудь. От полученных травм мужчина скончался", – говорится в сообщении ведомства.
Комментарии
Бедные девочки, выросли с таким чудовищем рядом, и сами такое совершили.
С одной стороны, полное оправдание - это не хороший прецедент, который может открыть калитку всяким хитрожопам.
С другой, факт издевательств следствием установлен. И то, что папшка имел связи, и девушки реально не могли никому сообщить о домашних проблемах.
Такие дела должны приводить к пересмотрам законов, работы госорганов и т.п.
Ну так, как решать проблему? Органы опеки нагружать работой?