Еще одна иномарка врезалась в автобусную остановку в Барнауле. Пострадал ребенок

Hyundai Solaris снес автобусную остановку в районе поселка Южного в Барнауле, сообщили в ГИБДД.

Водитель 1991 года рождения не справился с управлением и выехал на обочину, где врезался в остановку. От удара автомобиль получил серьезные повреждения, а с остановки сорвало крышу.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС и скорой помощи. Мужчине была оказана медицинская помощь, но госпитализация ему не потребовалась. Пассажир иномарки – мальчик 2004 года рождения – был доставлен в медицинское учреждение.

Подробности происшествия уточняются.