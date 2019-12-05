Снежколепы, куклы, железная дорога: какие еще подарки ждут алтайские малыши

Главный семейный праздник в Европе – Рождество. Новый год там принято отмечать шумно, в компании, на улице или в общественных заведениях. В России же именно на Новый год собираются все близкие люди: бабушки навещают внуков, студенты приезжают к родителям в малые города и села, влюбленные переходят в новый год вместе.

И каждый из нас под впечатлением этой теплоты и поддержки вновь начинает верить в чудеса, смелее мечтать, загадывать большие проекты. А детям важно все вкупе – и праздничные ритуалы, и что родители наконец-то собрались за одним столом, и что можно допоздна не спать. И, конечно же, важны подарки. Главное – что принесет эти подарки справедливый, щедрый, мудрый Дед Мороз.

Сказочный волшебник учит ребенка терпимости, доброте и осознанности – ведь надо подумать, хорошо ли ты вел себя в этом году и достоин ли подарка. Дети готовы потерпеть, чтобы получить желаемое из рук Деда Мороза.

Но не все семьи способны поддерживать веру в чудо, потому что им не хватает денег. Некоторые родители изобретательно шьют кульки и наполняют их мандаринами и сладостями. Но у детей возникают вопросы: они-то просили Дедушку совсем о другом.

Поэтому именно вы можете стать волшебником для детей из малоимущих семей.



Для этого нужно:

1) Выбрать письмо, убедившись в социальных сетях фонда "Облака" либо позвонив по номеру телефона 8 (3852) 59-01-80, что оно не занято. Оставить под письмом комментарий: "Беру письмо" или "Исполню желание". Купить подарок и привезти в штаб фонда по адресу: г. Барнаул, пр. Социалистический, 34, кабинет 101. "Облака" работают по будням с 9:00 до 17:00.



2) Также выбрать в альбоме письмо и перевести по нашим реквизитам средства на конкретный подарок. В сообщении указать: "от Деда Мороза кому, на что".



3) Просто сделать вклад в акцию пожертвованием на удобную для вас сумму. В сообщении указать: "от Деда Мороза".



Реквизиты для перевода средств с сообщение "от Деда Мороза":

– кнопка помочь на сайте фонда: fondoblaka.com;

– смс на короткий номер 3434, кодовое слово "Облака" пробел и сумма пожертвования;

– карта Сбербанк: 4817760190948392, зарегистрирована на директора фонда Джамилю Семененко;

– Яндекс-кошелек: 410015642757166;

– Qiwi-кошелек: +79609612442;

– через личный кабинет Сбербанк-онлайн введите в строку "наименование компании" слово "Облака" и вас выведут на страницу платежа.

И важно помнить, что каждый из нас волшебник, способный творить чудеса.