Россияне рассказали о самых бесполезных корпоративных подарках на Новый Год

Жители России считают самыми бесполезными корпоративными подарками алкоголь, косметику и сувениры, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на исследование портала "Mail.ru для бизнеса".

В целом, подарки от работодателей получают 74% россиян. В числе самых необычных респонденты отметили бочку меда и копченого гуся.

Самыми популярными подарками в этом году будут конфеты (34%), сувениры (21%), деньги (21%) и подарочные сертификаты (20%). Реже всего будут дарить алкоголь, косметику и парфюмерию, а также билеты в театр и книги.

На подарки 73% россиян планируют потратить в среднем до 20 тысяч рублей.

Говоря для наборе для партнера, респонденты отметили, что он будет состоять из сувениров (37%), конфет (37%) и алкоголя (28%).

Самыми полезными корпоративными подарками россияне назвали подарочные сертификаты (33%), деньги (30%), электронику или гаджеты (19%), билеты на концерт или в театр (19%), а также сертификаты на путешествия (17%). Самыми бесполезными признаны сувениры (33%), алкоголь (30%), косметику или парфюмерию (28%), фрукты (25%) и конфеты (24%).