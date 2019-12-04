Очистить память, но не забыть: в Барнауле привели в порядок захоронения фронтовиков

Волонтеры Победы очистили от снега мемориал павшим воинам и захоронения фронтовиков в Барнауле / Фото: amic.ru, Александр Соколов

Барнаульские волонтеры 3 декабря расчистили от снега мемориал павших воинов на Булыгинском кладбище и захоронения фронтовиков, которые остались без присмотра родственников. Кроме этого активисты "Волонтеров Победы" и участники проекта "Победа в каждом из нас" и "Поискового движения России" возложили цветы к могилам солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, в честь Дня неизвестного солдата, который ежегодно отмечают 3 декабря. Подобные акции проходят по всей стране.

Помним о тысячах безымянных

Всего в уборке снега приняли участие более 30 человек: это школьники и студенты – "Волонтеры Победы" и участники "Поискового движения России".

"Вместе с поисковиками и волонтерами расчищаем места захоронения солдат, которые погибли в госпиталях Алтайского края. Но мы также помним и о тех тысячах солдат, которые остались безымянными. На фронт из Алтайского края было призвано более 500 тыс. солдат. Почти половина не вернулась с фронта. Это 240 тысяч человек. Для нас это очень значимое событие. Важно сохранять и передавать память о воинах, о героях, о людях, которые отдали свою жизнь для защиты нашей страны, чтобы у нас над головой было мирное небо", – отметил координатор проекта "Победа в каждом из нас" Максим Банных.

Он также подчеркнул, что эта акция дала старт Году памяти и славы в России, который продлится весь 2020 год.

3 декабря сделали Днем неизвестного солдата и внесли в список памятных дат страны в 2014 году. Именно в этот день в 1966 году в Москве захоронили прах неизвестного солдата в Александровском саду.

Но и место для акции выбрали не случайно. Булыгинское кладбище также называют Воинским. Именно здесь хоронили воинов, погибших от ран в алтайских госпиталях во время войны и в первые годы после нее. Теперь ежегодно добровольцы по всей стране приводят в порядок могилы героев и возлагают к ним цветы.

Совсем не без присмотра

Помимо мемориала, волонтеры также очистили от снега восемь могил воинов, которые остались без присмотра родственников. Но это совсем не значит, что они брошенные, отметил руководитель алтайского отделения движения "Поисковое движение России" Дмитрий Вейн. По его словам, волонтеры регулярно приводят их в порядок. А причины того, что они остались без присмотра родственников, разные. Например, похороненный здесь Федор Ахапкин, полный кавалер Ордена Славы, просто не успел завести семью: родственников у него не осталось, а потому на могилу просто некому приходить.

"Это одновременно и дань памяти, и в то же время мы показываем, что эта история для нас небезразлична. На территории Барнаула и Алтайского края неизвестных солдат нет. Их поиски ведутся в тех 37 регионах, где проходили боевые действия. Наши ребята ежегодно выезжают в места, где проходили боевые действия, и участвуют в поисках. Это тысячи отрядов, которые работают ежегодно, начиная с апреля и заканчивая поздним октябрем", – рассказал Вейн.

Он подчеркнул, что за 75 лет после Победы "Поисковому движению России" удалось вернуть на алтайскую землю и перезахоронить останки лишь 53 бойцов. Но работа продолжается, и ведут ее отряды по всей стране.