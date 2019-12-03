"Тебя уже сбили, а ты и не понял". Фоторепортаж с места ДТП на проспекте Ленина

Фото: amic.ru

Инцидент с иномаркой, влетевшей в автобусную остановку в центре Барнаула, быстро разлетелся в СМИ и социальных сетях. Люди не понимают, как такое могло произойти.

"Машины столкнулись на перекрестке, а девушку сбили на тротуаре возле остановки. Расстояние там довольно приличное, чтобы автомобиль так занесло", – недоумевает очевидец.

И действительно, расстояние от пересечения Чкалова с проспектом Ленина, где столкнулись две иномарки, до остановки составляет порядка 40 метров. Горожане предполагают, что Nissan, который разрушил остановку, ехал с очень большой скоростью. В социальных сетях комментаторы отмечают, что из-за большого расстояния можно было успеть среагировать, но пострадавшая девушка не услышала звука аварии, так как, возможно, стояла в наушниках.

"Подозреваю, что если бы не остановка, затормозившая машину, девушке повезло бы меньше", – поделилась мыслями собеседница amic.ru, которая была на месте происшествия.

Можно с уверенностью сказать, что после подобного инцидента у части горожан начнет развиваться новая фобия – боязнь автобусных остановок. И страх этот будет небезосновательным.

"Вот тебя уже сбили, а ты и не понял", – добавила девушка.

Напомним, что 3 декабря иномарка после ДТП на скорости влетела в автобусную остановку в центре Барнаула. В результате аварии пострадала девушка 1997 года рождения. Она госпитализирована с различными травмами.