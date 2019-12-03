Врач рассказал о появлении новой сексуальной ориентации в России

Новая сексуальная ориентация – асексуал – несколько лет назад возникла в России, рассказала председатель Всероссийской ассоциации сексологов по социальным вопросам Инна Сорока порталу news.ru.

"Часто решение отказаться от интимных отношений подросток принимает еще в 14-15 лет, когда у него еще не было близости. Такой человек так и остается девственником. Девиз асексуалов: нет секса – нет проблем", – уточнила врач.

Она объяснила, что этот феномен стал своеобразной реакцией на резко противоположное явление – ранний сексуальный опыт в 11-12 лет. В этом возрасте половую жизнь, как правило, начинают вести дети из глубинки. Сорока отметила, что почти в каждой школе в российских поселках есть пять-шесть девочек, которые забеременели до 9 класса.