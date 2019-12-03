Алтайский рецидивист проведет 19 лет в тюрьме за убийство 11-месячного мальчика

31-летний житель Каменского района признан виновным в убийстве малолетнего, сообщает СК по Алтайскому краю.
Установлено, что жительница одного из сел, которая воспитывала троих детей, стала проживать с неоднократно судимым братом своей подруги. Мужчина систематически избивал ее, однако женщина не обращалась в полицию, потому что надеялась на исправление гражданского мужа.
"В мае текущего года рецидивист, находясь наедине в доме совместно с ее 11-месячным сыном и испытывая к ребенку личную неприязнь, нанес по телу мальчика несколько ударов, а затем задушил его", – сообщили в ведомстве.
Судом злоумышленнику назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.
Комментарии
Эту ... т.н. мать рядом посадить на столько же. Детей в дом ребенка, им там железно лучше будет.
Он систематически её избивал, а она продолжала с ним жить. ЗАЧЕМ? Неужели такая любовь великая? Не понимаю. Зачем жить с человеком, который бьёт тебя и твоего ребёнка? Просто чтобы хоть какие - нибудь штаны дома были?