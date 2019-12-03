Специальная комиссия разбирается с проблемами жильцов "Демидов-парка"

Специальная комиссия с участием администрации Новоалтайска, Госинспекции Алтайского края, Регионального жилищного управления, МУП "Новоалтайские тепловые системы" и управляющей компании "Успех" выясняет причину низких температур в квартирах ЖК "Демидов-парк".

С 22 ноября проведены замеры воздуха в квартирах и параметры теплоносителя. Выборочно были обследованы квартиры во втором, четвертом, пятом и шестом подъездах. Установлено, что температура воздуха в них составляет от +8 до +18 градусов.

Осмотр жилых квартир продолжается. Специалисты наметили ряд мероприятий для выявления и устранения причин замерзания квартир. Выполняются работы по регулировке теплоснабжения, сообщает Минстрой Алтайского края.

Напомним, что жильцы ЖК "Демидов-парк" пожаловались на то, что жить в квартирах дома невозможно. Температура воздуха варьируется от +5 до + 14 градусов, воды горячей нет, лифт работает через раз. Директор управляющей компании ответил, что решать вопрос нужно с застройщиком и генподрядчиком.