Александр Ракшин прокомментировал исход "Ашана" из Барнаула

Собственник сети "Мария-Ра" Александр Ракшин назвал слухами информацию о том, что гипермаркеты "Ашан" покинут Барнаул. Но он уточнил, что французский ритейлер в ноябре наняла нового менеджера, который будет отвечать за развитие в России. Только когда он покажет себя, головной офис будет принимать решения.

"Только в ноябре "Ашан" нанял нового менеджера для управления сетью в России. Это Йоханнес Толай. Я знаю этого специалиста. Он создал успешную сеть в России "Глобус" (международная сеть продуктовых гипермаркетов, — прим. авт.). Он два раза приезжал в сеть "Мария-Ра", чтобы проводить тренинги. Он действительно профессионал в своем деле", – пояснил Александр Ракшин журналистам на форуме "Мой бизнес. Встречи по делу", который состоялся 3 декабря в РАНХиГС.

Алтайский предприниматель не комментирует планы сети, которая арендует у собственника "Мария-Ра" помещения в ТРЦ Galaxy и ТЦ "Волна". Он предположил, что руководство компании, скорее всего, посмотрит на результаты работы Йоханнеса Толайя и не будет параллельно с его стартом закрывать гипермаркеты в регионах.

Напомним, что закрытие гипермаркетов "Ашан" ожидалось уже в октябре. В официальных комментариях пресс-служба заявляла, что сеть продолжит работать в Барнауле. Но при этом добавляла: в связи с переходом на новую бизнес-модель будет оценивать эффективность каждой точки и по итогам 2019 года закроет около 30. В том числе единственный гипермаркет в Красноярске уже прекратил работу.

"Ведомости" пишут, что выручка российского подразделения "Ашан" в 2018 году упала. Официальных данных нет, но агентство "Infoline-аналитика" говорит о -8,5% (итог 306,4 млрд рублей). В этом году было закрыто 11 точек сети. С назначением Толайя связывают надежды на возвращение положительной динамики.