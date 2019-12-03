Александр Ракшин прокомментировал исход "Ашана" из Барнаула

Собственник сети "Мария-Ра" Александр Ракшин назвал слухами информацию о том, что гипермаркеты "Ашан" покинут Барнаул. Но он уточнил, что французский ритейлер в ноябре наняла нового менеджера, который будет отвечать за развитие в России. Только когда он покажет себя, головной офис будет принимать решения.
"Только в ноябре "Ашан" нанял нового менеджера для управления сетью в России. Это Йоханнес Толай. Я знаю этого специалиста. Он создал успешную сеть в России "Глобус" (международная сеть продуктовых гипермаркетов, — прим. авт.). Он два раза приезжал в сеть "Мария-Ра", чтобы проводить тренинги. Он действительно профессионал в своем деле", – пояснил Александр Ракшин журналистам на форуме "Мой бизнес. Встречи по делу", который состоялся 3 декабря в РАНХиГС.
Алтайский предприниматель не комментирует планы сети, которая арендует у собственника "Мария-Ра" помещения в ТРЦ Galaxy и ТЦ "Волна". Он предположил, что руководство компании, скорее всего, посмотрит на результаты работы Йоханнеса Толайя и не будет параллельно с его стартом закрывать гипермаркеты в регионах.
Напомним, что закрытие гипермаркетов "Ашан" ожидалось уже в октябре. В официальных комментариях пресс-служба заявляла, что сеть продолжит работать в Барнауле. Но при этом добавляла: в связи с переходом на новую бизнес-модель будет оценивать эффективность каждой точки и по итогам 2019 года закроет около 30. В том числе единственный гипермаркет в Красноярске уже прекратил работу.
"Ведомости" пишут, что выручка российского подразделения "Ашан" в 2018 году упала. Официальных данных нет, но агентство "Infoline-аналитика" говорит о -8,5% (итог 306,4 млрд рублей). В этом году было закрыто 11 точек сети. С назначением Толайя связывают надежды на возвращение положительной динамики.
Комментарии
.Автор, учи русский!!!!
получил з/п, отдал за жкх, налоги, тренировки, секции, обеды за ребенка, кредит, лекарства купил, на ашан и не остается ниче) хоть заменеджмейкайтесь там, доходы то от этого не растут
Меня от Ашана отпугивает странная система оплаты. Так и не сходил ещё ни разу
Давно уже понятно, заходишь в супермаркет, тратишь больше, покупаешь много не нужного, поэтому давно ходим в магазинчики возле дома типа ярче за необходимым. Телеги полные продуктов в прошлом.
Ашан хороший магазин, с неплохой номенклатурой товара. И там можно купить за вменяемые деньги, то что в бахетле давно улетело в космос.
Система оплаты нормальная, это вы отсталые.
Баба с вывозу - кобыле... тоже нужно зарабатывать
Ни разу не былинки в ленте ни в Ашане, живем не умерли еще
Меня от Ашана отпугивает странная система оплаты. Так и не сходил ещё ни разу
Вечно всего пугающиеся жители Барнаула. Да что за город-то такой, ссыкунов?
В первую очередь должно быть не передовое, а удобное
Система оплаты нормальная, это вы отсталые.
Жителям сел, перебравшимся в город, сложно приспособиться к какой-никакой цивилизации. Отсюда и любовь к маленьким магазинчикам, сисястой продавшице в кокошнике за прилавком с зычным голосом.