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Алтайский край продолжает терять людей

, ИА "Амител"
Убыль населения в регионе растет
Фото: vokrugsveta.ua

Фото: vokrugsveta.ua

За 10 месяцев 2019 года естественная убыль населения в Алтайском крае составила 9595 человек, следует из отчета "Алтайкрайстата".

Согласно документу, было зарегистрировано 17 978 новорожденных, что на 1991 меньше, чем в прошлом году. Умерло с начала года 27 573 жителя края. Это на 548 человек меньше, чем в 2018. 

Большинство людей умирает от болезней системы кровообращения – 11 880, от новообразований – 4 623 и от внешних причин – 2 044, среди которых ДТП, случайные отравления алкоголем, убийства и прочие. 

Вместе с тем отмечается, что жители Алтайского края стали намного меньше разводиться. В этом году брак расторгли 6 534 человека, что почти на 2 тысячи меньше, чем годом ранее. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

3.12.2019 17:53
- гость -

Политика ЕР и Путина в действии.

3.12.2019 17:58
Медведь-шатун

Согласен, асоциальное государство, колония ....

3.12.2019 17:59
гость

как думаете, с Томенко спросят?

3.12.2019 18:02
- гость -

Не для того его сюда поставили что бы с него за убыль населения спрашивать!..

3.12.2019 18:04
умник

При чем тут Путин. Естественная убыль. Рожают мало. Народ дерьмовый, я так считаю. Недавно же комментаторы на этом сайте ругали женщину с тремя детьми, которая оказалась в трудной жизненной ситуации. Говорили, зачем рожает. Ну не рожайте. Так плавно население сойдет на нет.

3.12.2019 18:35
- гость -

Не смотрите поверхностно. Зрите в корень. Когда появляется надежда на будущее, семьи начинают рожать. Когда эта надежда пропадает перестают рожать. Когда надежда на будущее уже из разряда фантастики, то начинают бросать даже тех не многих которых умудрились родить. И вы утверждаете что Путин тут ни при чем?

3.12.2019 18:38
- гость -

Когда жизнь становится хуже каждый становится волком каждому. А спрашивается почему жизнь в стране в целом становится хуже? Меньше работаем? И это на двух-трёх работах? Не надо ля ля.

3.12.2019 18:43
- гость -

сельский прокурор больше десяти лет что делал-то7

3.12.2019 18:57
!

уезжают умные которым в барнауле негде ни учиться ни работать, всё закономерно

3.12.2019 19:00
умник

не ищите виноватых. Не настолько уж все плохо что люди вынуждены отказываться от семьи. Просто сами люди стали эгоистами и хотят жить для себя. Нет желания отвлекаться на детей. Вот это наша проблема. Сытые и беззаботные. Хотим по два раза в год летать отдыхать. Хотим кататься на машинах в горный. Хотим ходить по ТЦ. Хотим просто ничего не делать. И не надо тут из себя строить таких семьянинов правильных. Кто хочет тот заводит детей. Но в основном не хотят или одного и хватит. А теперь и Путин и прочие виноваты. Смешно. Очевидно, что боитесь правде в глаза посмотреть и сказать что сами какашки.

3.12.2019 19:07
- гость -

Русские люди не хотят рожать батраков для компашки Putin&Co

3.12.2019 19:28
умник

Я погуглил, в Северо-Кавказском федеральном округе рождаемость в 1,5 - 2 раза выше чем в Алтайском крае, а смертность в 2-3 раза ниже. Что-то мне подсказывает, что это связано с национальными и культурными особенностями. Пьете, курите, жрете, господа. В целом образ жизни идиотский.

3.12.2019 19:45
- гость -

Работы нет, ЖКХ и налоги завышены в 5 раз, воздух отравленный, зарплаты невысокие, холодно весь год, лето 1 месяц и то дождливое.

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