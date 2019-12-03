Алтайский край продолжает терять людей

За 10 месяцев 2019 года естественная убыль населения в Алтайском крае составила 9595 человек, следует из отчета "Алтайкрайстата".

Согласно документу, было зарегистрировано 17 978 новорожденных, что на 1991 меньше, чем в прошлом году. Умерло с начала года 27 573 жителя края. Это на 548 человек меньше, чем в 2018.

Большинство людей умирает от болезней системы кровообращения – 11 880, от новообразований – 4 623 и от внешних причин – 2 044, среди которых ДТП, случайные отравления алкоголем, убийства и прочие.

Вместе с тем отмечается, что жители Алтайского края стали намного меньше разводиться. В этом году брак расторгли 6 534 человека, что почти на 2 тысячи меньше, чем годом ранее.