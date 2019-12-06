Отделались легким испугом. Депутатов Барнаула наказали за ошибки в декларациях

Большинство из 13 депутатов Барнаульской гордумы отделались минимальным наказанием за ошибки и неточности в данных о доходах и имуществе за 2018 год. Подробности с заседания БГД в пятницу, 6 декабря, передает корреспондент портала amic.ru.

Прокуратура города обнаружила нарушения у 13 депутатов. Глава комитета БГД по законности и местному самоуправлению Иван Огнев сообщил отдельно по каждому из них суть нарушений. И по каждому отметил их несущественность, а также наличие смягчающих обстоятельств: почти все исправили неточности и все "добросовестно исполняют депутатские полномочия".

"Судили" депутатов по части 7.3-1 статьи 40 федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ". По этому закону есть несколько возможных наказаний:

предупреждение;

лишение должности в гордуме;

лишение оплачиваемого места в гордуме;

запрет на получение должности в гордуме;

запрет на оплачиваемое место.

Итак, вот какие решения вынесли по депутатам:

Лариса Белькова (фракция "Единая Россия"), директор детской школы искусств "Традиция" (не был указан счет в банке ВТБ, но им она не пользовалась, и несколько лет назад заявила о намерении его закрыть, однако из-за технической ошибки банка счет продолжил существование; еще один счет в ВТБ был открыт для начисления бонусов, но он и не подлежит указанию в декларациях) – предупреждение. Геннадий Гаврин ("Единая Россия"), директор лицея № 112 (не указаны счета в банке "Русский стандарт", открытые при перевыпуске карты и для начисления бонусов, а также счет его жены в банке "Хоум кредит", не закрытый после погашения кредита) – предупреждение. Инесса Грицай ("Единая Россия"), преподаватель Алтайского государственного музыкального колледжа (неполные сведения о доходах супруга, полученные от краевого учреждения "Дом народного творчества" на сумму не более 10 тысяч рублей) – предупреждение. Александр Гросс ("Единая Россия"), директор АО "Барнаульская тепломагистральная компания" (не указал в доходах единовременную денежную выплату жене от соцзащиты на подготовку детей к школе, семья является многодетной) – предупреждение. Иван Карпов (КПРФ), завотделом организационно-партийной работы крайкома КПРФ (не указан полученный от АКЗС доход по трудовому договору, также не указан доход супруги за больничный, счета в "Тинькофф банке", хотя он обращался с просьбой к банку об их закрытии, но этого не произошло из-за технической ошибки) – запрет занимать должность в БГД до окончания созыва. Валерий Касплер ("Единая Россия"), гендиректор ЗАО "Сибирьавтоцентр" (не указал неиспользуемую моторную лодку, неиспользуемый счет в ВТБ, счета супруги в ВТБ и Сбербанке) – предупреждение. Александр Лисицын ("Единая Россия"), директор ООО "Барнаульский автоцентр Камаз" (не указаны неиспользуемые счета в ВТБ и "Альфа-Банке", одна третья доли в нежилом помещении площадью 57,8 кв. метров) – запрет исполнять полномочия на постоянной основе (то есть за заработную плату). Алексей Маликов ("Единая Россия"), гендиректор центра восстановительной медицины и реабилитации "Пигмалион" (не указал счета свои и жены в ВТБ, "Газпромбанке", Сбербанке, "Хоум кредит", а также доход жены от ФСС (скорее всего, больничный) – запрет исполнять полномочия на постоянной основе (за зарплату). Евгений Носенко ("Единая Россия"), индивидуальный предприниматель (неполная сумма доходов, полученная от администрации Барнаула, и доход супруги по договору купли-продажи транспортного средства) – запрет исполнять полномочия на постоянной основе (за зарплату). Алексей Скосырский (ЛДПР), индивидуальный предприниматель (не указал счета в Сбербанке свой и супруги, открытые при выпуске новых карт, а также зарплатой карты) – предупреждение. Андрей Солодилов ("Единая Россия"), председатель совета директоров ОАО "Барнаульский пивоваренный завод" (площадь недвижимости, которая была изменена уж после 2018 года и действующий счет жены в "Русфинанс банке" для погашения кредита) – предупреждение. Александр Тайчер ("Единая Россия"), директор ООО "ИК "Логика" (не указан счет в ВТБ, который, как оказалось, был на тот момент уже закрыт, не полная сумма дохода у супруги (выплата от ПФР) и нежилое помещение площадью 18 "квадратов") – предупреждение. Елена Хрусталева (КПРФ), профессор кафедры хирургической стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии алтайского медуниверситета (не указала действующий зарплатный счет супруга в "Росбанке") – предупреждение.

У Лисицына были ошибки и в прошлом году, но тогда он отделался предупреждением.

Из всех 13 депутатов должности в БГД имеют только трое: Солодилов – глава комитета по бюджету, налогам и финансам, Гросс – глава комитета по городскому хозяйству, Маликов – зампредседателя комитета по социальной политике.