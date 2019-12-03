"Мария-Ра" намерен купить магазины разорившейся новосибирской сети "Холидей"

Алтайская сеть продуктовых магазинов "Мария-Ра" может приобрести часть помещений сети "Холидей". Об этом на встрече с предпринимателями в рамках форума "Мой бизнес. Встречи по делу" рассказал основатель бизнеса Александр Ракшин.

Предприниматель заявил, что не будет покупать весь пул магазинов, которые обанкроченный "Холидей" выставил на продажу. Каждое помещение оценивается отдельно.

"И мы видим, почему бизнес не пошел: часто в этих магазинах складские помещение равны по площади торговому залу. Это не рационально. Мы уже планируем, как будем ломать перегородки", — рассказал он и добавил, что тяжелое финансовое положение сети поставило под удар и поставщиков продукции, которые не могут получить свои деньги.

Что происходит с "Холидеем"?

В отношении "Холидея", владельцем которого является Николай Скороходов, введено конкурсное производство, пишет РБК. Сумма требований, включенных в реестр на март 2019 года, — около 14 млрд руб. Финансовые трудности у компании начались давно. Весной 2018-го ритейлер разместил на "Авито" около 160 объявлений о поиске арендаторов и новых владельцев для помещений сети.

Ритейлер пытался перезапустит концепцию бизнеса после 2014 года, сделав ставку на формат дискаунтор и даже жесткий дискаунтер. Но он не оправдал себя. Сейчас Скороходов развивает новую сеть — магазины "Феремер-центр.РФ". Он предлагает продукцию собственной торговой марки, заточенную под эко-формат. В Барнауле уже работают несколько таких магазинов.