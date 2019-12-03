Экзамен на получение водительских прав сильно изменится с 2020 года

Госавтоинспекция планирует исключить сдачу на закрытых площадках из экзамена на права, сообщает ТАСС. Начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков сообщил, что изменения планируют ввести с 1 октября 2020 года.

Он добавил, что ведомство готовит целый ряд нормативно-правовых актов и один из них касается процедуры проверки знаний и навыков.

"Здесь основное то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D. По предварительным данным, данное изменение вступит в силу с 1 октября 2020 года", – сказал он на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения.

Документ, по словам Гилякова, находится в правительстве и готовится к подписанию.