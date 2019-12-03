Узбекский двойник Зеленского приступил к съемкам сериала

Двойник президента Украины Владимира Зеленского Умид Исабаев принимает участие в киносъемках.

Уже сейчас он обживается в главной роли и познает азы актерского мастерства, чтобы исполнить роль своего звездного двойника.

Многосерийная вариация сериала "Слуга народа", в котором Владимир Зеленский сыграл роль президента Украины, снимается в Ялте.

Ранее Умид уже упоминал о том, что ему предложили сниматься в кино. Он рассказал, что прочитал сценарий и согласился, но тогда контракт еще не был подписан. Сообщалось, что проект с участием узбекского двойника будет состоять из четырех серий. Название сериала неизвестно.

Видео: mash