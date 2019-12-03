Узбекский двойник Зеленского приступил к съемкам сериала

Двойник президента Украины Владимира Зеленского Умид Исабаев принимает участие в киносъемках.
Уже сейчас он обживается в главной роли и познает азы актерского мастерства, чтобы исполнить роль своего звездного двойника.
Многосерийная вариация сериала "Слуга народа", в котором Владимир Зеленский сыграл роль президента Украины, снимается в Ялте.
Ранее Умид уже упоминал о том, что ему предложили сниматься в кино. Он рассказал, что прочитал сценарий и согласился, но тогда контракт еще не был подписан. Сообщалось, что проект с участием узбекского двойника будет состоять из четырех серий. Название сериала неизвестно.
Видео: mash
Комментарии
Зеленский вкурсе что у него вобще есть двойник? это может сказаться на его карьере, так как по сути от его имени и лица будут происходить различные действия. В любом случае он не сильно похож на него.