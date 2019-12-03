Раздетого ребенка нашли на лестничной площадке в барнаульской многоэтажке

На лестничной клетке дома № 74 по улице Эмилии Алексеевой женщина обнаружила раздетого ребенка.

Жительница дома вышла утром, чтобы погулять с собакой, а когда возвращалась, увидела ребенка, который сидел на лестничной площадке в нижнем белье. Она попыталась подойти к малышу, но он стал убегать. На вопросы о том, почему он здесь один и раздет, мальчик не отвечал.

На его теле были видны синяки и царапины. Жильцы дома забрали ребенка к себе в квартиру и угостили конфетами.

"Мальчик ел конфеты так, как будто никогда не видел их, выпил два стакана воды и съел булочку с мясом. После мы надели на него футболочку с носками. Вызвали полицию", – рассказывает женщина.

Пока ехали правоохранители, взрослые смогли поговорить с ребенком. Он рассказал, что мама бьет его и младшего брата. Дома у них ползают тараканы и пауки, а папа работает до вечера. Когда неравнодушные горожане пришли к его матери, она заявила, что ребенок самостоятельно выбегает из квартиры с утра.

"Когда приехал инспектор по делам несовершеннолетних, матери задали вопрос: "Зачем вам дети, когда вы не можете их содержать?" На что она ответила: "Вы можете их забрать, мне без разницы!" – продолжает автор поста.

В своем рассказе, опубликованном в сообществе "Инцидент Барнаул", девушка добавила, что семью поставят на учет.