Рейсовый автобус опрокинулся в Воронежской области. Пострадали 14 человек

14 человек получили травмы при опрокидывании пассажирского рейсового автобуса в Богучарском районе Воронежской области, сообщает "РГ".

Международный автобус с украинскими номерами ехал по трассе М-4 "Дон" и перевернулся. По предварительной версии, 59-летний водитель не справился с управлением на заснеженной дороге.

В салоне находились 28 человек. 14 получили различные травмы, при этом двое из них – дети.

Прокуратура и полиция начали проверку по факту ДТП. На месте происшествия работали спасатели и пять бригад скорой помощи, которые доставляли пострадавших в Богучарскую районную больницу. Тех, кто не получил травм, разместили в гостинице.