Группа нетрезвых россиян перевернула автомобиль Росгвардии

Группа неизвестных перевернула автомобиль вневедомственной охраны Росгвардии в Чите.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что сотрудники ведомства приехали на вызов в кафе, где толпа пьяных людей нарушала порядок. Росгвардейцы зашли в заведение и стали выяснять обстоятельства происшествия. В это время часть толпы вышла на улицу и мужчины перевернули автомобиль, на котором приехали сотрудники Росгвардии.

Местонахождение хулиганов быстро установили и их задержали. Они были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства, пишет "Чита.ру".