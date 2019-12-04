Александр Ракшин рассказал, сколько денег "крутится" в "Марии-Ра"

По итогам 2019 года товарооборот "Марии-Ра" составит около 97 млрд рулей. Это на 10 млрд больше, чем в 2018 году, сообщает основатель сети Александр Ракшин. В 2020 году он займется разработкой программы, чтобы наполнять магазины фермерской продукцией. Этим и другими инструментами он будет конкурировать с растущей интернет-торговлей.

О планах сети Александр Ракшин рассказал 3 декабря на форуме "Мой бизнес. Встречи по делу". Предприниматель отметил, что товарооборот сети плавно растет, и этот тренд продолжится.

"Мы около полугода работаем над программой, которая позволит создавать индивидуальные матрицы для магазинов. Готовых решений на рынке нет. На доработку продукта нам нужно еще около года", – сообщил он. Предприниматель объясняет инвестиции в программу тем, что покупательские потребности в магазине на окраине города или в центре, на пляже, в Шерегеше отличаются.

"Мы не можем разместить хороший фермерский продукт, потому что производитель не поставит его больше чем в 10 магазинов. Да, в ручном управлении это можно сделать по одному продукту, – продолжает Александр Ракшин. – Но потом рехнешься, потому что на полку магазина начнут проситься другие".

Что еще придумал Ракшин

Александр Ракшин привел пример: два года назад "Ашан" построил в Шанхае магазинчик площадью 50 кв. метров без продавца. Такие магазины располагают у подъезда дома. В них небольшой ассортимент, но есть все, что может оперативно понадобиться. Покупатель заходит внутрь павильона, выбирает товар и рассчитывается картой.

Такое решение импонирует алтайскому ретейлеру. "Мария-Ра" делает ставку на торговые точки небольшой площади, но "посаженные" более часто. Так можно быть ближе к покупателю и конкурировать с интернет-торговлей и доставкой.

Александр Ракшин считает, что обычная доставка, например горячего хлеба, будет стоить слишком дорого и вряд ли оправдает ожидания человека: "Ему легче в тапочках спуститься к подъезду за покупкой, чем дождаться того же горячего хлеба от курьера. Выиграет тот, у кого скорость доставки будет выше".

Напомним, что в 2019 году сеть представила магазины нового формата: реконструировали пространство, открыли окна, предложили посетителям кафе на территории торгового зала. А также изменили навигацию и ассортимент торговой точки. Обновление магазинов сети идет постепенно.