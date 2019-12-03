Ученые разработали способ для безболезненного вывода камней из почек

Специалисты Массачусетского технологического института и Массачусетского многопрофильного госпиталя разработали способ, который сможет сделать процесс вывода камней из почек быстрым и безболезненным, пишет Naked scienсe.

Авторы работы подобрали комбинацию из двух препаратов, которые эффективно расслабляют стенки мочеточника. Вещество вводится в организм через катетер и облегчает ввод в организм стентов – упругих конструкций, которые предотвращают закупорку или разрушение мочеточника.

"Если взглянуть на то, как сегодня работают с камнями в почках, то с 1980 года методы практически не изменились, и есть довольно существенные доказательства того, что применяемые лекарства не очень хорошо работают, – говорит ведущий автор исследования Кристофер Ли. – Число людей, которым это может помочь, действительно впечатляет".

По результатам исследований ученые выбрали два препарата: нифедипин, который используется для лечения гипертонии и ингибитор рокиназы. Эта комбинация показала наибольшую эффективность.