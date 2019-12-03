Российский солдат-срочник умер на второй день после отказа мыть туалеты

Солдат-срочник из Ставрополя скончался на второй день службы в одной из воинских частей Белгорода, пишет "Лента".

Мать погибшего рассказала изданию "Бугульминская газета", что с 28 ноября ее 19-летний сын прибыл в воинскую часть и поселился в казарме. В тот же день он отправил родным сообщение о том, что его заставляют мыть туалеты, но он принципиально не будет этого делать. Женщина добавила, что ночью от него пришло голосовое сообщение, в котором солдат рассказал, что "произошел конфликт, его выводили на разговор". С кем именно, не уточняется.

29 ноября родителям позвонил офицер и сказал, что молодой человек умер. По словам военного, парню стало плохо во время занятий на турнике и врачи не смогли ему помочь.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.