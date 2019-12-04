Ракшин откроет магазины "Мария-Ра" в Красноярском крае. Очень скоро

Алтайская сеть "Мария-Ра" направила менеджеров по развитию в Красноярский край, чтобы открыть там магазины. Об этом 3 декабря рассказал основатель бизнеса Александр Ракшин на форуме "Мой бизнес. Встречи по делу".

Компания планировала выходить в новый регион и для этого построила логистический центр в Кемерове. Он будет работать на Томск и Кузбасс. Расположенный в Новоалтайске, уточнил Ракшин, будет поставлять продукцию в магазины Алтая и Новосибирской области.

Александр Ракшин не сообщил, сколько магазинов планирует открыть в Красноярском крае и когда стартует первый. Сейчас, по данным официального сайта сети, работает 1148 магазинов в Алтайском крае, Республике Алтай, Новосибирский, Томской и Кемеровской областях. Красноярский край станет шестым регионом присутствия ретейлера. Выходить за пределы Сибирского федерального округа алтайский игрок не планирует.