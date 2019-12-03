Названы восемь продуктов, полезных для профилактики рака

Исследователи выяснили, что некоторые продукты питания обладают противораковыми свойствами, сообщают "Известия".

В список вошли яблоки, которые содержат соединения, противостоящие раковым опухолям. Также упоминаются брокколи, цветная и белокочанная капуста, которые содержат вещество, замедляющее и разрушающее раковые клетки.

В список продуктов, снижающих риск возникновения онкологических заболеваний, вошли морковь, рыбий жир, орехи, бобовые, кофе и кетчуп.

Морковь поддерживает иммунную систему, рыбий жир снимает воспаления, кетчуп и другие продукты из томатов снижают вероятность рака предстательной железы, а кофе положительно влияет на печень.