В России принят закон об электронных трудовых книжках

Госдума в окончательном чтении приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки, сообщает "Лента".

С января 2021 года работодатель сможет в электронном виде фиксировать информацию о трудовой деятельности и стаже каждого работника. Сведения будут в онлайн-режиме поступать в Пенсионный фонд.

Работник имеет право сохранить бумажную трудовую книжку, а для перехода на новую систему он должен будет подать письменное заявление. Тем, кто в первый раз устраивается на работу, трудовые книжки выдаваться не будут.

Ранее сообщалось, что с 2020 года в России начнут выпускаться электронные паспорта. По размеру они будут равны пластиковой карте.