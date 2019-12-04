Инвесторы из "Марии-Ра" строят ТЦ рядом со сгоревшей "Зимней вишней" в Кемерове

В 2020 году в центре Кемерова откроется торговый центр, который заменит сгоревшую "Зимнюю вишню". Проект инвестируют топ-менеджеры "Марии-Ра", рассказал журналистам основатель сети розничных магазинов Александр Ракшин 3 декабря на форуме "Мой бизнес: встречи по делу".

Александр Ракшин: "Этот торговый центр строят лучшие менеджеры сети. Они инвестировали в проект свои бонусы. Это будет торговый центр на самом лобном месте города. Вложения составляют около 700 млн рублей. Открытие запланировано на 2020 год".

Торговый центр располагается рядом с "Парком ангелов", писали РИА "Новости". Это сквер с фонтанами, детской игровой площадкой и множеством деревьев. Его построили на месте сгоревшей "Зимней вишни", которая весной 2018 года унесла жизни 60 человек, большинство из них – дети. Напомним, что торговый центр принадлежал собственнику компании KDV Денису Штенгелову. Бизнесмен выпускает снэки, а еще владеет сетью продуктовых магазинов "Ярче".

Ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказывал, что торговый центр строит группа патриотов. ТАСС цитировал: "Рядом с бывшей "Зимней вишней" много лет находились сваи когда-то строящейся гостиницы, ее строительство остановилось в кризис 2008 года. Мы нашли в Кузбассе целую группу патриотов, которые выкупили объект у предыдущих собственников, они приступили к стройке".

Фото: Сибдепо