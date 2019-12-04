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Потепление продолжается: погода в Алтайском крае на 4 декабря

, ИА "Амител"
В Барнауле в первой половине дня умеренный снег
Погода позволяет не прятаться дома / Фото: 2krota.ru

Погода позволяет не прятаться дома / Фото: 2krota.ru

В Алтайском крае в среду днем, 4 декабря, ожидается -3...+2 градуса. На большей части территории небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, местами метели, гололедные явления, в утренние часы местами изморозь, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду с усилением в южных районах до 14 метров, сообщает ЦГМС по краю.

Днем 5 декабря в регионе обещают -2...+3°C. Ночью будет -5...-10 градусов, местами до -15°C.

В Барнауле 4 декабря ожидается 0...-2 градуса. В первой половине дня умеренный снег, мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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