Потепление продолжается: погода в Алтайском крае на 4 декабря

В Алтайском крае в среду днем, 4 декабря, ожидается -3...+2 градуса. На большей части территории небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, местами метели, гололедные явления, в утренние часы местами изморозь, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду с усилением в южных районах до 14 метров, сообщает ЦГМС по краю.

Днем 5 декабря в регионе обещают -2...+3°C. Ночью будет -5...-10 градусов, местами до -15°C.

В Барнауле 4 декабря ожидается 0...-2 градуса. В первой половине дня умеренный снег, мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.