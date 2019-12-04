Хоккеисты "Динамо-Алтай" оформили крупнейшую победу в сезоне – 11:2

Хоккейный клуб "Динамо-Алтай" завершил трехматчевое противостояние с южноуральской командой "Оренбург", пишет "Алтайский спорт".

Победный матч прошел во вторник, 3 декабря, на "Титов-Арене". Таким образом, барнаульцы уверенно продолжает борьбу за лидерство в первенстве.

Уже в следующем туре (12, 14 и 15 декабря) алтайские хоккеисты вновь встретятся с "Оренбургом", только теперь матчи пройдут на территории Южного Урала.

Также свои матчи провели и прямые конкуренты "Динамо-Алтай": ХК "Чебоксары" в Саратове проиграл местному "Кристаллу" (4:7), а ХК "Челны" дома вырвали победу у курганского "Юниора" (3:2).