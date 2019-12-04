Стая собак пыталась утащить в логово маленькую девочку на Камчатке

Следователи начали проверку после нападения стаи собак на ребенка недалеко от школы в Вилючинске Камчатского края, сообщает региональный СК.

"Проводится доследственная проверка по сообщению средств массовой информации о нападении бродячих собак на малолетнего ребенка", – говорится в сообщении.

Ранее местное информагентство "Кам24" опубликовало видео с камеры видеонаблюдения, на котором собаки напали на девочку и потащили ее. Несколько женщин отбили ребенка у стаи.

Мать девочки рассказала, что ее дочь не пострадала благодаря толстой куртке. Когда собаки сорвали с ребенка шапку, она успела надеть капюшон. Это ее спасло, иначе, как сказал травматолог, у нее были бы повреждены лицо и череп.

По результатам проверки следователи дадут оценку действиям ответственных за отлов бродячих животных в Вилючинске. Мать девочки намерена судиться с администрацией города, так как жалобы на этих собак, по ее словам, поступали и раньше.