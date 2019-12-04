Стая собак пыталась утащить в логово маленькую девочку на Камчатке

Следователи начали проверку после нападения стаи собак на ребенка недалеко от школы в Вилючинске Камчатского края, сообщает региональный СК.
"Проводится доследственная проверка по сообщению средств массовой информации о нападении бродячих собак на малолетнего ребенка", – говорится в сообщении.
Ранее местное информагентство "Кам24" опубликовало видео с камеры видеонаблюдения, на котором собаки напали на девочку и потащили ее. Несколько женщин отбили ребенка у стаи.
Мать девочки рассказала, что ее дочь не пострадала благодаря толстой куртке. Когда собаки сорвали с ребенка шапку, она успела надеть капюшон. Это ее спасло, иначе, как сказал травматолог, у нее были бы повреждены лицо и череп.
По результатам проверки следователи дадут оценку действиям ответственных за отлов бродячих животных в Вилючинске. Мать девочки намерена судиться с администрацией города, так как жалобы на этих собак, по ее словам, поступали и раньше.
Комментарии
Главное их кастрировать чтоб не размножались и выпустить на волю. Ведь так администрация борется с уличными собаками, идя на поводу у сомнительных защитников животных. А то, что собаки кусаются почему-то зубами а не чем-то другим там не знают.
А то, что собаки кусаются почему-то зубами а н
Уверяю вас, вы бы тоже кусались и пытались что то утащить, если бы вас не кормили.
Уверен, что девочка сама спровоцировала животных, нифиг в школу ходить !!!
Отловят там собак - будут по городу волки с медведями ходить. Не особо то лучше.