В барнаульском поселке пенсионеров заставили избавиться от кур и кроликов

В барнаульском поселке Казённая Заимка пенсионеров вынудили избавиться от кур и кроликов, которые стали предметом раздора между соседями, сообщает ГТРК "Алтай".
Владимир Беломытцев выращивал кур и кроликов, которые были серьезным подспорьем для двух пенсионеров. "Мы не требуем, чтобы нам повысили пенсии. На девять тысяч можно прожить? Президент с экрана говорит: вы поощряйте самозанятых, не трогайте пенсионеров, им и так плохо. И что происходит здесь?" – сетует мужчина.
Конфликт возник с появлением новых соседей. Они не пожелали мириться с курятником, который вплотную прилегает к их забору и, по их мнению, летом портит воздух на участке.
Жалобы недовольных соседей оборачивались проверками Ветнадзора и Роспотребнадзора: осматривали животных, брали пробы воздуха, но нарушений не обнаружили.
Требование снести курятник суд не поддержал. Тогда соседи обратились к градостроительному регламенту, где написано, что земли в поселке разрешено использовать только под жилищную застройку, и чтобы заниматься личным подсобным хозяйством, необходимо получить разрешение через процедуру общественных обсуждений. Такого разрешения у пенсионеров не было, впрочем, как и других жителей поселка.
Согласно последнему решению суда пенсионерам запрещено заниматься разведением кур.
Комментарии
не повезло с соседями
Растопчите до конца пенсионеров, от них теперь государству одни убытки. Плати им пенсии, ничего не дадут уже в казну. Давай эту практику по всем поселкам. Благородным соседям портят досуг, ишь чего вздумали! А судья не желает выселить их таких нищих на задворки из благородного поселка? А вообще таких судей надо фамилии озвучивать, хотелось бы знать героев.
Куры это грязь, вонь, зараза и крысы. Я бы тоже не захотел курятник рядом с домом.
4.12.2019 09:29
- гость -
Ну если не ухаживать, то конечно.
животноводству не место в городе, антисанитария, вонь, отходы. и наплевать кто хозяин курятника.
А когда дом покупали не воняло? Соседей осуждаю. На своем участке буду делать что хочу!
Иные соседи хуже кроликов и кур... Вот их бы запретить, на основании положений градостроительного кодекса...
т.е., когда курят на балконах - это не вонь?
4.12.2019 09:36
- гость -
Если это пойдет в практику -не будешь. А если будешь брыкаться, тебя еще и посодют вот эти же судьи. Или будешь жить в глухом поселке и разводить курочек.
Ну тогда и собаку пристрелить нада было!
Дожили,называется":разведение кур!"Бедные пенсионеры.Живу в селе.В мае покупаем цыплят-осенью их уже нет! Конечно,если сотни и маленькая площадь...
а в чём проблема, разведение и содержание разные вещи, пусть сначала докажут, что они именно разводят их раз пошла такая пьянка.
Ну и у нас разве закон стал иметь обратную силу. Ну ведь куры у них были до того как придумали эти слушания.
дожили. таким соседям надо петуха,если куры мешают. есть такая категория граждан,вселятся неведом кто и откуда и начинают права качать,то им деревья мешают,надо спилить,то ребятенок должен футбол гонять на детской площадке,что бы у яжематери на глазах был...
4.12.2019 09:36
технарь
Казенная Заимка -это не город, это деревня. Причем, маленькая деревня. Дома большие только в этой деревне.
Они не пожелали мириться с курятником, который вплотную прилегает к их забору и, по их мнению,
Не дай бог таких соседей. Ничего, нарвутся на таких же, дело времени.
Показывали репортаж про этих соседей по тв. Там, простите, столько дерьма куриного до сих пор валяется, хотя как понимаю кур уже нет давно. Ам прям показали, как этот дедушка лопатой гребет навоз. Видимо в этом и причина. Если б пенсионеры прибирали как полагается, то никто б против и не был. А то развели вонищу, а соседи плохие. Ведь обычная мусорка не забирает отходы животных, а дополнительного договора на вывоз таких отходов у пенсионеров нет. И не надо прикрываться самозанятостью и маленькой пенсией, если завели животных, то прибирайте.
у нас препод в квартире кур держал в лихие 90-е
Спишь утром, никого не трогаешь, окна на проветривании - свежий воздух, и на тебе - петух сволочь начинает кукарекать или гуси гоготать - ну что - выспались? Далее - всю эту живность необходимо содержать - корма там, для гусей воды поболее, как результат крысы пешком прогулочным шагом ходят и вонь от отходов "производства" так сказать. А эти пенсионеры о которых идет речь в статье переругались со всеми соседями, помимо прочего они "прирезали около 3-ех соток земли со стороны дороги, потом переносили забор на границы участка. Так что если не знаете ситуации то лучше помолчите. Да и к сведению в Казённой Заимке земля под ИЖС, а не под ЛПХ (разные виды использования).
А у дядьки в доме сосед на 1 этаже свинью на балконе держал. И там же ее зарезал, на радость всего дома.
Запашок от всей этой подсобной живности дюже добрей )) соседей конечно можно понять.
4.12.2019 10:08
Гостю
Ты в городе родился и живешь видимо и не знаешь что помет куриный это удобрение которое обычного коровьего навоза дороже стоит и растениям полезней.
Вонищу ему развели! У курицу жрать, нос не закладывает?
И не трогай пенсионеров, выкырмыш кремлевский!
Есть закон - соблюдайте его.
Хотите разводить кур и кроликов? Ок, ведите их в свой дом.
Соседей понимаю, и желаю им добиться желаемого.
Особенно доставил комментарий второго персонажа в топике) озвучить фамилию судьи, выселить из поселка)
Представляете, решение то законное!
Представляете, нельзя пенсам портить жизнь своим соседям!
Запомните это во избежание повторения участи)
Не пойму возмущения дедушки кровопийцы
Основные вопросы застройки территорий малоэтажного жилищного строительства регулируются Сводом правил СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», в соответствии с требованиями п.5.3.4 которых «…до границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее: от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; от стволов высокорослых деревьев - 4 м; среднерослых - 2 м; от кустарника - 1 м…» (контроль за требованиями которых не относится к полномочиям Роспотребнадзора).
Он же пристроил курятник вплотную к забору, а вовсе не в 4-х метрах от него. Закон един для всех.
Куриного помёта как удобрения надо в разы меньше коровьего, иначе весь огород сожжешь. А у этих людей навоза этого будто они стадо коров держали, а не кур. Знаю о чем говорю, ибо соседи держат кур. Запаха нет совсем, ибо люди чистят курятник два раза в день. Настил в курятнике деревянный, и по дерьму никто
4.12.2019 10:06
- гость -
Казённая Заимка — посёлок в Алтайском крае России. Входит в городской округ город Барнаул. Административно подчинён Научногородокской сельской администрации Ленинского района города Барнаула.
Как удобрение куриного помёта требуется в разы меньше, чем коровьего. Знаю о чем говорю, ибо соседи кур держат. Настил в курятнике деревянный, чистят каждый день, никто по дерьму не ходит. Нет запаха вообще никакого, даже в жару. По мне так хоть пусть сто штук заведут, если они ухаживают нормально
Интересно, а когда соседи дом покупали, они, что не видели курятник, не ощущали запах?
4.12.2019 10:36
- гость -
Соседи могли свой курятник и позже построить
4.12.2019 09:46
- гость -
Не будешь, а будете, больше уважения.
4.12.2019 10:38
- гость -
Вроде по-русски написано: "Конфликт возник с появлением новых соседей"
А в чем проблема? Вот в Ягодном держат коров и свиней. Имеют право по закону. Здесь по закону права не имеют. Хотите держать - сделайте так, чтобы у соседей не было проблем с вонью и мухами. Не захотели - получили запрет.
4.12.2019 09:36
- гость -
А когда дом покупали не воняло? Соседей осуждаю. На своем участке буду делать что хочу!
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Так нельзя. Иначе и соседи твои будут делать, что захотят.
4.12.2019 10:27
ек
Да видал я ваши решения законные. Вы мне этой туфтой перед глазами не машите. Судья Хахалева стала нарицательным, тоже выносила решения законные. Есть в моем деле еще одна "цаца" которая такое решение выдвинула что просто офигели от его адекватности, можно было правда дальше идти, их же методами, но решил что я все же человек, а не скотина что бы опустится до ее уровня. Поэтому не надо ля ля про справедливый суд. Они даже пойдут на то чтобы удовлетворить решение соседей по той причине что бы они тут более не "орали" а пенсионеры не рыпнутся, даже без денежного вознаграждения.
4.12.2019 10:09
- гость -
у нас препод в квартире кур держал в лихие 90-е
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У подруги семья тоже на лоджии в 90е держала кур в клетях. Но не воняло, чисто все было.
4.12.2019 11:21
- гость
Угу, например куриный навоз буду по периметру раскладывать. Или общественный туалет устрою. Или резину жечь буду. Не получится у вас делать то, что захотите. Будете делать ровно до тех пор, пока это не будет закону противоречить.
Ничему история с запретами не учит.
Ознакомьтесь с постановлением: "О запрещении содержания скота в личной собственности граждан, проживающих в городах и рабочих поселках".
Это постановление от 20 августа 1958 г., навязанное Хрущевым.
Было такое и кончилось крахом страны...
судьям запретить питаться птицей и мясом и установить зарплату в 9 тысяч
Странные пенсионеры, построили курятник в плотную к соседям и хотят, чтобы им претензий не предъявляли. Стройте свой сарай там, где не мешает другим, будет вам щаасте. У своего дома, например. Во всех деревнях за домом у в огороде, а не у соседского забора перед входом
Куда им такие бабки? У них же пенсия есть!