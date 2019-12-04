Бийчане просят осветить переулок, по которому дети в темноте крадутся в школу

Дети в Бийске с фонариками ходят в школу / Фото: vk.com/incident_22

Жители Бийска пытаются обратить внимание администрации города на проблемный переулок, пока дело не дошло до жертв, сообщают в паблике "Инцидент Бийск".

"Когда уже обратят внимание на переулок Складской? Это главный переулок, соединяющий школу № 20, детский сад, педагогический университет и частный сектор! Дети в 18-19 часов вечера и утром идут в школу и детский сад, а на улице тьма тараканья!" – возмущаются горожане.

По словам местных жителей, в данном переулке нет ни дороги, ни тротуара, ни освещения. "Машины только свистят в оба направления, люди с фонариками крадутся, чтобы в ямы не угодить в темноте", – жалуются они.