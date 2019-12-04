Россия может не войти в "Большую семерку" из-за резолюции США

Российская Федерация не вступит в международный клуб G7, если исполнительная власть США примет резолюцию конгресса, пишет РИА "Новости".

Палата представителей конгресса США большинством голосов приняла резолюцию, в которой выступила против возвращения России в "Большую семерку". В документе говорится, что она не должна быть в G7, "пока не станет уважать территориальную целостность соседей и соблюдать стандарты демократического общества".

Ранее же, в августе, во французском Биаррице на саммите Группы семи президент США Дональд Трамп заявил, что планирует пригласить Владимира Путина на встречу "Большой семерки", которая пройдет в США в 2020 году. Он сказал, что есть вопросы, которые стоит обсуждать с Россией.

Для нашей страны возвращение к таким встречам не является самоцелью. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, многие вопросы прекрасно решаются в формате G20.

Напомним, что Российская Федерация покинула "Большую восьмерку" после присоединения Крыма.

"Большая семерка" или Группа семи – это международный клуб, где представители власти обсуждают международные проблемы. Встречи проходят ежегодно по очереди в каждом из государств-членов. Сегодня в G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.