Россия может не войти в "Большую семерку" из-за резолюции США

Российская Федерация не вступит в международный клуб G7, если исполнительная власть США примет резолюцию конгресса, пишет РИА "Новости".
Палата представителей конгресса США большинством голосов приняла резолюцию, в которой выступила против возвращения России в "Большую семерку". В документе говорится, что она не должна быть в G7, "пока не станет уважать территориальную целостность соседей и соблюдать стандарты демократического общества".
Ранее же, в августе, во французском Биаррице на саммите Группы семи президент США Дональд Трамп заявил, что планирует пригласить Владимира Путина на встречу "Большой семерки", которая пройдет в США в 2020 году. Он сказал, что есть вопросы, которые стоит обсуждать с Россией.
Для нашей страны возвращение к таким встречам не является самоцелью. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, многие вопросы прекрасно решаются в формате G20.
Напомним, что Российская Федерация покинула "Большую восьмерку" после присоединения Крыма.
"Большая семерка" или Группа семи – это международный клуб, где представители власти обсуждают международные проблемы. Встречи проходят ежегодно по очереди в каждом из государств-членов. Сегодня в G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.
Комментарии
Ни разу не слышал, чтобы кто-то из руководства России туда просился. А может быть и нам потроллить - заявить, что мы не пустим США в ШОС или БРИКС, пока они не научатся элементарной порядочности?
Да нам и не надо, госпидя))) Пусть подавятся)
ну а чё правильно, нафига им такие члены по уровню тумбаюмбы. хочешь быть среди цивилизованных, сначала стань им.
Странно. Новость уже 15 митнут висит, а еще ни одного альтернативно одаренного не выскочило с криками: "порядочные страны роисси даже руку не подадут" или "вот до чего довел"...
Нет. Поторопился я. Выскочил гвоздеголовый.
Скоро и из G20 выгонят.
"Напомним, что Российская Федерация покинула "Большую восьмерку" после присоединения Крыма".
Оказывается не выгнали с позором а РФ в лице вождя покинула этот клуб сама...
Кому нужна эта большая шестерка?
Китай в нее никогда не входил и не парится.
Я полчаса бежала за вашим вагоном, чтобы сказать вам, что вы мне безразличны (с)
Такой же смысл и у этой новости.
Кто туда просился, во-первых? Алкаш Эльцин в середине 90-х? Так давно уже это не актуально)
Семерка, восьмерка, десятка, дама, валет... вы там хоть как назовитесь, но кукловод известен - с той стороны договороспособны и дееспособны только США. Зачем городить огород в виде каких то клубов, если можно мнение хозяина этих спросить напрямую?))
Наш ответ "большой семёрке", "малая тройка" Россия, КНДР, Белоруссия
Россия может не войти в "Большую семерку" из-за резолюции США
и не только поэтому, но и чисто логически
G7 - 7 стран
если РФ входит, то 7+1=8 и нежданно получается G-8
)))
То ли против возвращения России, то ли назло Трампу.
Послушай Трампа и сделай наоборот, это хорошая идея внутриполитического развития для США.
Следует признать, что 7 внутреннее дело США. Великобритания по крови, Канада по соседству. Япония это наша недоработка. Оставшиеся - наша переработка.
"малая тройка" Россия, КНДР, Белоруссия
А ещё Сирия и Венисуэла, можно ещё и много стран Африки пригласить, но нужно будет им денег дать.
Нет смысла. Есть другие плошадки.