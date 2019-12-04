Астрофизики из Мюнхенской обсерватории и Института внеземной физики Макса Планка впервые обнаружили самую тяжелую черную дыру во Вселенной. Ее масса оказалась в 40 миллиардов раз тяжелее Солнца, пишет РИА "Новости".
Эта гигантская дыра заинтересовала ученых, так как она находится в самом центре Галактики. Они провели массу исследований и выяснили, что дыра намного больше, чем они предполагали – 40 миллиардов солнечных масс.
Таким образом, на сегодняшний день это самая тяжелая известная черная дыра в ближайшей к нам области Вселенной.
"Существует всего несколько десятков прямых измерений массы сверхмассивных черных дыр, и никогда ранее не предпринимались попытки измерить их массу на таком расстоянии, – говорит Йенс Томас (Jens Thomas), один из авторов исследования. – Но у нас уже было некоторое представление о размере этой черной дыры, поэтому мы попробовали".
Исследователи наблюдали за движением звезд вокруг ядра галактики с помощью мощнейших спектрографов и телескопов.
Комментарии
Всё-равно перепроверить никто не сможет. С планеты Земля по крайней мере.
Наверное там очень красиво....
Новость из разряда я вышел на улицу и увидел лужу.
о чем пишут - по классификации солнце отнюдь не большая звезда .... заголовок от жертв ЕГЭ
10:36- гость - @о чем пишут - по классификации солнце отнюдь не большая звезда .... заголовок от жертв ЕГЭ@
Чему возмутились? Да еще с оскорблениями. Еще раз прочитаем заголовок: "Ученые нашли гигантскую черную дыру, которая тяжелее Солнца".
И что не так? О размерах Солнца речи нет. Какое ЕГЭ?
Извините, но вы, по вашему высказыванию, тоже жертва, но уже не ЕГЭ...
4.12.2019 10:36 Зачем сравнивать что-то, скажем, с Бетельгейзе, если мы живем в Солнечной системе?
Ученые нашли гигантскую черную дыру, которая тяжелее Солнца
я не знаю чёрной дыры легче солнца. ик.